Lo yogurt del Caseificio Val d’Aveto premiato a Bruxelles da oltre 250 chef e sommelier

Liguria. Grande soddisfazione per il Caseificio Val d’Aveto, azienda ligure con sede e stabilimento nell’omonima vallata, che ha letteralmente conquistato la giuria dell’International Taste Institute di Bruxelles ottenendo 12 stelle d’oro; cinque gli yogurt premiati: bianco, pistacchio, pralinato croccante, Miele di tiglio e nocciola Piemonte IGP.

“Questo riconoscimento internazionale ci dimostra ancora una volta che la tradizione, l’unicità e la qualità sono tratti distintivi della nostra storia che vengono capiti e apprezzati anche fuori dal territorio ligure in cui siamo nati. Ed è proprio dal coraggio di affrontare sentieri inesplorati che proviene la grande soddisfazione per riuscire a portare un assaggio di Val d’Aveto anche in terre lontane” dice Angelo Galeati, amministratore delegato del Caseificio Val d’Aveto.

I premi sono l’esito della degustazione effettuata da oltre 250 chef e sommelier arrivati da tutto il mondo e provenienti dalle più prestigiose associazioni culinarie europee.

I prodotti sono analizzati e valutati seguendo una metodologia rigorosa e neutrale, degustati alla cieca da un nutrito gruppo di professionisti indipendenti di alimenti e bevande.

La giuria dell’Istituto è, infatti, composta da stimati e celebri Chef e Sommelier come: Christian Brancaleoni (Miglior Sommelier italiano, 2022), Ferran Vila-Pujol, (Miglior Sommelier spagnolo 2022), Alain Nonnet (2 Stelle Michelin), Bernard Vaussion (Head chef to the president of France), and Julie Dupuis (Miglior donna Sommelier del mondo), e molti altri professionisti di fama mondiale.

L’elenco dei riconoscimenti dell’edizione 2023:

3 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato Bianco – “Gusto Eccezionale” – Punteggio superiore al 90%

3 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Pistacchio – “Gusto Eccezionale” – Punteggio superiore al 90%

2 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Nocciola Piemonte IGP – “Gusto notevole” – Punteggio tra l’80 e il 90%

2 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Miele di Tiglio – “Gusto notevole” – Punteggio tra l’80 e il 90%

2 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Pralinato Croccante – “Gusto notevole” – Punteggio tra l’80 e il 90%