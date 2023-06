Litigano in casa con violenza: i carabinieri scoprono oltre un chilo di droga nascosta nei mobili

Genova. La scorsa notte una persona abitante a Marassi ha notato che una coppia stava animatamente discutendo all’interno del loro appartamento: in pochi minuti la cosa è degenerata e secondo il testimone l’uomo avrebbe colpito la donna con violenza. Da qui l’allarme lanciato ai carabinieri che giunti sul posto hanno individuato l’appartamento in quesitone.

All’interno si trovavano due fidanzati, che hanno riferito ai militari che si trattava solo di una lite verbale mai sfociata in aggressione. Durante l’identificazione, però, i militari sotto il tavolo della cucina hanno intravisto un panetto di hashish.

Per questo motivo, è scattata la perquisizione di tutto l’appartamento: dopo poco sono stati trovat occultati in vari mobili della casa 1.3 kilogrammi di hashish e marijuana. Il 24 enne, è stato quindi tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e in mattinata è stato processato con rito direttissimo.