Linea del Campasso, lunedì consiglio municipale congiunto a Sampierdarena: “Appuntamento decisivo”

Genova. Lunedì 12 giugno alle ore 14.30 al centro civico Buranello sono convocati i Consigli municipali congiunti della Val Polcevera e del Centro Ovest.

All’ordine del giorno il progetto del cosiddetto ultimo miglio del Terzo Valico, cioè la riattivazione della linea merci del Campasso che attraversa Sampierdarena, Certosa, Rivarolo e Fegino. In ballo c’è soprattutto il progetto di rigenerazione urbana, finanziato dal ministero dei Trasporti con 189 milioni, che prevede espropri, demolizioni e opere di riqualificazione per i quartieri coinvolti.

Al Consiglio municipale parteciperà il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi oltre che i tecnici di Rfi. Un appuntamento che si preannuncia caldo soprattutto sul piano politico, visto che Valpolcevera e Centro Ovest sono gli unici due territori della città governati dal centrosinistra che contesta alla giunta Bucci il mancato coinvolgimento della cittadinanza.

Nei giorni scorsi la consigliera comunale Cristina Lodi aveva puntato il dito proprio sul progetto di rigenerazione urbana, chiedendo gli atti al Comune e accusando l’amministrazione di non essere trasparente.

“Questo è un appuntamento decisivo per il nostro futuro, non solo per i due Municipi coinvolti, ma per l’intera città di Genova e per il significato che si intende dare alle parole democrazia e partecipazione – commenta Gianfranco Angusti delle Officine Sampierdarenesi -. Non mi stupisco di essere in disaccordo con il sindaco Marco Bucci, ma mi ribello al fatto che voglia proibire di riunirci, negandoci la possibilità di parlare e confrontarci sul presente e sul futuro delle nostre comunità. Non dobbiamo subire passivamente e l’occasione per reagire è presentarci numerosi ed in maniera massiccia ai Consigli municipali congiunti di lunedì 12 giugno”.

“Noi ci battiamo per la sicurezza, per la difesa dell’ambiente e per la tutela del lavoro. Questa è una battaglia da vincere ora contro le ennesime servitù, per dare un futuro diverso a noi, ma soprattutto ai nostri giovani, in modo che qui potranno vivere, studiare e costruire il loro futuro”, conclude Angusti.