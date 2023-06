Linea del Campasso, Lodi (Pd) chiede gli atti al Comune: “Dov’è il progetto di rigenerazione urbana?”

Genova. Sul tema degli interventi di potenziamento ferroviario della linea del Campasso, previsti nell’ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova finanziato dal Pnrr, torna a esprimersi la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi.

“Oggi – riferisce Lodi – ho richiesto l’accesso agli atti consegnati a fine maggio 2023 dall’assessore Piciocchi al commissario Mauceri relativi alla proposta di progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto, come da protocollo firmato a fine agosto 2022. Progetto di cui non si sa niente”.

“L’accesso agli atti è necessario per avere ciò che di diritto dovremmo avere sempre: trasparenza. Sia nei confronti dei consiglieri, ma soprattutto dei cittadini. Ho quindi chiesto che mi venga fornita la proposta progettuale che l’assessore Piciocchi ha presentato al commissario Mauceri, come da protocollo firmato il 31 agosto 2022. Non tutti sanno che il Comune aveva otto mesi da fine settembre per presentare una proposta di riqualificazione di cui, a oggi, non si sa niente, se non che probabilmente il Comune ha consegnato ciò che è stato richiesto senza alcun passaggio con Municipi, comitati di cittadini e Consiglio Comunale. Un protocollo che dovrebbe parlare della riqualificazione, della gestione e del futuro della Valpolcevera e del Campasso”.

“Lunedì ci saranno due commissioni consiliari congiunte dei due municipi al Centro Civico Buranello che si uniscono per dire basta, per chiedere con i cittadini all’amministrazione di fermarsi e dialogare. Spesso, tutto ciò che viene mal gestito nasce da una mancata trasparenza e mancata partecipazione nonché conoscenza del territorio. Mi aspetto che l’assessore Piciocchi ci mostri ciò che ha consegnato al commissario al più presto e ciò che ha scritto sul futuro di Certosa e del Campasso, perché i cittadini hanno il diritto di ricevere aggiornamenti con onestà e trasparenza, oltre che di esprimere il proprio parere e anche, eventualmente, contrarietà”, prosegue Lodi.

“La partecipazione è una cosa seria. La mal gestione dei cantieri per il prolungamento della metropolitana a Brin, che ha messo in ginocchio definitivamente il quartiere di Certosa, dimostra l’incapacità di questa amministrazione di gestire le grandi opere creando alleanze e ascoltando chi vive le zone interessate”, conclude la consigliera del Pd.