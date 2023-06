Linea del Campasso, il presidio dei comitati sotto la prefettura: “Serve chiarezza e un incontro con i cittadini”

Genova. Un centinaio di persone questa mattina si sono ritrovate sotto la prefettura di Genova per chiedere al prefetto di intervenire e mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori in campo, insieme a cittadini e residenti, con l’obiettivo di mettere nero su bianco e discutere tutti i dettagli del progetto. Ad essere in piazza, ancora una volta, i comitati della Valpolcevera, mentre il progetto in discussione è quello della nuova linea del Campasso, che collegherà il Terzo Valico con l’area portuale.

“Stanno per iniziare i lavori, a quanto dicono, ma i futuri espropriati non sanno ancora nulla e nulla gli è stato comunicato – spiega il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi, presente in piazza con il collega Romeo, i cui territori saranno attraversati dalla linea merci ad alta capacità – in questi mesi abbiamo più volte chiesto un confronto con Rfi e Autorità di Sistema Portuale per capire i dettagli dei questa grande opera che passerà a pochi metri dalle case, ma non siamo mai stati ascoltati. Oggi chiediamo al prefetto di intervenire e farsi garante di un tavolo di confronto urgente con i cittadini“.

In piazza anche la Rete dei Comitati genovesi, la ‘federazione’ che raccoglie oltre trenta soggetti nati dalla volontà dei cittadini di difendere le varie realtà territoriali: “Continua la nostra mobilitazione, oramai diventata permanente – commentano – da Voltri a Nervi, passando dalla Valpolcevera e dalla Valbisagno. Le richieste sono sempre le stesse: chiarezza e ascolto. Basta progetti calati dall’alto“.