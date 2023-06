Licenziamento Ericsson, Regione e Comune al fianco dei 36 lavoratori

Genova. Regione Liguria e Comune di Genova sono al fianco dei 36 lavoratori genovesi di Ericsson coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, che riguarda complessivamente a livello nazionale 134 dipendenti.

Un’attenzione confermata anche quest’oggi nell’incontro tenutosi in Regione Liguria alla presenza delle RSU e di alcuni rappresentanti della segreteria regionale della SLC CGIL, a cui hanno preso parte l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, l’assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori e l’assessore comunale al Lavoro e allo Sviluppo economico Mario Mascia.

“Genova e la Liguria devono mantenere occupazione qualificata in un settore altamente strategico, come quello delle telecomunicazioni, che invece richiede investimenti per la crescita di maggiori figure professionali – affermano congiuntamente gli assessori Benveduti, Sartori e Mascia – Facciamo pertanto nostre le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei lavoratori e, nel rispetto delle attribuzioni di Regione e Comune, chiederemo un incontro già nei prossimi giorni al management di Ericsson Italia per far luce sulle motivazioni che hanno portato la multinazionale a tale decisione”.