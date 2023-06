Lavori alla metropolitana di Brin, martedì 6 giugno lezione a villa Serra di Comago per 400 bimbi della Ariosto

Genova. Martedì 6 giugno i 400 allievi della scuola primaria Ariosto di Certosa faranno lezione a Villa Serra di Comago, dove saranno trasportati gratuitamente da 7 autobus di AMT. Questo per tenere lontani i bimbi dalle lavorazioni, effettuate presso il tronchino della stazione della metropolitana di Brin che, quel giorno, risulteranno particolarmente impattanti sotto il profilo acustico. Lo ha deciso il Comune di Genova a seguito di una proficua interlocuzione con il Municipio V Valpolcevera e AMT.

Una volta arrivati a scuola, i bimbi potranno salire su uno degli autobus messi a disposizione da AMT che li porterà a Villa Serra di Comago, nel Comune di Sant’Olcese, con partenze scaglionate alle 8.30 e 9.30.

Il primo rientro avverrà alle 12.30, il secondo alle 15, anch’essi garantiti da AMT.

«Con questa misura contenitiva, richiesta dal Municipio Valpolcevera, intendiamo consentire alle centinaia di bimbi della scuola Ariosto di trascorrere una giornata serena, libera dal fastidio provocato dai lavori di demolizione del tronchino di Brin che il 6 giugno risulteranno particolarmente rumorosi – dichiara l’assessore alla mobilità integrata e trasporti del Comune di Genova Matteo Campora – Ringrazio AMT che metterà a disposizione alcuni mezzi per il trasporto gratuito dei bimbi sia all’andata che al ritorno. Garantiamo inoltre il nostro impegno nel ridurre al minimo i disagi legati ai lavori in oggetto e agli altri cantieri che, in questo periodo, stanno impattando sul quartiere di Certosa».

«Abbiamo condiviso con piacere la richiesta di Comune e Municipio di mettere a disposizione i nostri bus per accompagnare gli alunni della primaria Ariosto a trascorrere una giornata di svago a Villa Serra – spiega Ilaria Gavuglio, presidente di AMT – La nostra missione è svolgere un servizio essenziale per la città e per le tante persone che ci scelgono ogni giorno; siamo contenti di poterlo fare questa volta in maniera particolare per i bimbi della Ariosto offrendo loro questa giornata un po’ diversa. I lavori che interessano la metro sono interventi complessi e importanti collegati, tra l’altro, al prolungamento della rete verso Canepari».

«Sono contento che questo risultato è stato frutto di un lavoro di squadra tra Comune, Municipio e AMT – commenta il presidente del Municipio V Valpolcevera Federico Romeo – Ci tengo a ringraziare anche la Dirigente Scolastica, i docenti e personale della scuola Ariosto, il Consorzio Villa Serra, la Parrocchia San Bartolomeo della Certosa, la scuola Divina Provvidenza, il Comitato Liberi Cittadini di Certosa e il Comitato genitori per la proficua collaborazione. Auguro di vero cuore ai nostri bimbi e ragazzi, che possano trascorrere una bella giornata, prima della fine di questo anno scolastico».