Lavoratore accoltellato a Sampierdarena, i sindacati in sciopero: “Attacco vile, servono più tutele per i lavori a rischio”

Genova. “Siamo preoccupati di quanto accaduto questa mattina al lavoratore della Barbagli srl che questa mattina nel pieno della sua attività, è stato ferito durante lo svolgimento delle sue operazioni quotidiane”. Lo dichiarano Filctem Femca Uiltec, nel comunicare alla Capo Gruppo Barbagli l’astensione immediata nella giornata di oggi e per un’ora a fine turno di lavoro dei lavoratori SMAG a sostegno e in solidarietà al loro collega contro l’attacco vile e meschino occorso.

“Le Segreterie, le RSU e i lavoratori tutti denunciano che è necessario trovare una soluzione al riguardo specie su attività più sensibili e svolte in zone della nostra città critiche individuando una modalità che garantisca la sicurezza degli operatori in questione che hanno rapporto diretto con l’utenza” dicono i sindacati.

A tale proposito le Segreterie “chiedono un incontro urgente all’Azienda, alla Committente, al Comune e agli enti preposti alla sicurezza cittadina per affrontare e trovare la strada utile al superamento dei problemi evidenziati. Auguriamo piena guarigione e nel più breve tempo possibile al lavoratore della Barbagli srl”.

Anche la Uiltrasporti si unisce alla solidarietà per il lavoratore ferito e indetto questo pomeriggio un’assemblea straordinaria, il cui contributo economico detratto dalle buste paga andrà in solidarietà al lavoratore ferito. “A massima tutela del comparto Multiservizi, la Uiltrasporti ha inoltre richiesto all’azienda di sospendere la sigillatura dei contatori fino a che non saranno ufficializzati protocolli di sicurezza più efficaci – spiega una nota del sindacato – La segreteria regionale della Uiltrasporti Liguria porge al lavoratore i più sinceri auguri di una pronta guarigione e promette la massima allerta sul tema della sicurezza, sul quale da sempre il sindacato non è disposto ad accettare la minima disattenzione”.

