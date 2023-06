L’Alleanza Verdi-Sinistra guarda alle regionali e chiama i progressisti: “Salviamo la sanità pubblica”

Genova. “Salviamo la sanità pubblica in Liguria”. È il claim della campagna regionale lanciata oggi dall’Alleanza Verdi-Sinistra a Genova, intitolata “Fin troppo pazienti“, una raccolta firme per una petizione da indirizzare alla giunta Toti che diventa anche il primo appello in vista delle elezioni del 2025, rivolto a tutte le forze progressiste nella convinzione che per giocare la partita sia necessario muoversi con netto anticipo. Presente alla conferenza stampa di lancio anche il capogruppo rossoverde in Senato, Tino Magni.

“La raccolta delle firme inizierà da domani e andrà avanti fino all’autunno inoltrato – spiega Simona Cossu, coordinatrice provinciale di Sinistra Italiana -. L’obiettivo è dare una risposta alla rassegnazione e alla rabbia delle persone. Abbiamo presentato questo documento alla Cgil, lo diffonderemo alle associazioni come Anpi e Arci e poi a tutte le forze progressiste, Pd, Movimento 5 Stelle, Lista Sansa, Linea Condivisa, senza alcuna preclusione”.

Una proposta nata cinque mesi fa, quando l’obiettivo non erano ancora le regionali, ma oggi la lettura in chiave politica è inevitabile: “È proprio sui contenuti che toccano la vita reale dei cittadini che vogliamo costruire una proposta alternativa e credibile all’amministrazione Toti – interviene Carla Nattero, coordinatrice regionale di Sinistra Italiana -. È vero, come è già stato sottolineato in questi giorni da diversi soggetti politici del campo progressista, che bisogna cominciare da subito a preparare l’alternativa a Toti. A cominciare dal metodo: costruendo una proposta che parte dai contenuti e in un secondo tempo, con un metodo democratico e partecipato individui il candidato presidente. L’Alleanza Verdi Sinistra intende partecipare a questo percorso perché riteniamo che il cuore della nostra proposta, cioè coniugare giustizia ambientale e giustizia sociale, sia la scommessa del futuro anche per la Liguria. Lo vogliamo fare riconoscendo l’importanza delle esperienze e liste civiche che riteniamo un fondamentale collegamento con le concrete esigenze territoriali, fiduciosi che la visione ad ampio spettro di un partito nazionale come il nostro possa arricchire e rafforzare la proposta della futura coalizione”.

La petizione si riferisce in particolare al piano socio-sanitario 2023-2025 che dovrà essere approvato nei prossimi mesi con voto finale del Consiglio regionale. “Una dichiarazioni di intenti, ricca di tecnicismi, da cui non emergono le modalità di concreta realizzazione”, si legge nel documento dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Su case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali si rileva la mancanza di stanziamenti nazionali e la mancanza di personale, per cui non ci sono risorse tra i 7 miliardi del Pnrr Sanità. In queste strutture si prevede che possano lavorare anche i medici di famiglia, già in sovraccarico e con un contratto nazionale che non li obbliga a questo servizio. Tra i tagli contestati quello dei punti nascita che in concreto produrrà la chiusura della maternità all’Evangelico di Voltri. In tema di salute mentale preoccupa l’aumento della richiesta di assistenza e cura (aumentata del 66% rispetto al 2019), la mancata sostituzione degli psicologi andati in pensione e il ricorso ai medici a gettone.

Otto le proposte individuate dai rossoverdi: un piano straordinario e urgente di assunzioni a tempo indeterminato per le professioni necessarie; snellimento delle liste di attesa tramite incremento delle tecnologie diagnostiche e prenotazione diretta degli esami da parte della struttura che li prescrive; più fondi per la medicina territoriale; istituzione di un nucleo di medici sentinella per l’ambiente; potenziare e rilanciare la medicina di genere con rilancio dei consultori, applicazione della legge 194 e difesa dei punti nascita; trasparenza sui fondi del Pnrr privilegiando la ristrutturazione degli ospedali esistenti prima di costruire nuove strutture; impegno a non accorpare, chiudere, smobilitare e diminuire alcuno dei presidi ospedalieri e ambulatoriali; pieno funzionamento del fascicolo sanitario elettronico.