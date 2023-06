“La salute della Terra”, la lezione-racconto sulla vita del nostro pianeta dell’astronomo Zappalà

Genova. Una serata dedicata alla Terra e alla sua storia astronomica, dalle origini fino ai giorni ‘umani’, condotta da uno dei più noti astronomi italiani, che oltre a ‘guardare le stelle’ da anni porta avanti la sua opera di divulgazione scientifica pensata per tutti.

Parliamo dell’incontro pubblico dal titolo “La salute della Terra”, organizzato dal gruppo Cittadini Informati della Valle Stura presso la sala polivalente di Rossiglione, prevista per giovedì 15 giugno dalle ore 21. Una serata dedicata alla conoscenza e accessibile a tutti, grazie alla consueta formula ad ingresso gratuito, e che avrà come ospite l’astronomo Vincenzo Zappalà.

Il professore, nato a Savona nel 1945, ha fatto dello studio del sistema solare e in particolare dei corpi minori, come comete e asteroidi, una scelta di vita, che lo ha portato a frequentare i maggiori osservatori del pianeta, e a scoprire con i suoi studi e le sue osservazioni nove asteroidi. Scoperte riconosciute dal mondo accademico e che compaiono catalogate sul sito della Nasa. Tra questi anche l’asteroide 9101 Rossiglione: una scelta, quella voluta del professore, motivata dal fatto che “il paese organizza manifestazioni culturali, prevalentemente di carattere scientifico, a cui partecipano tutti i cittadini, indipendentemente dal loro livello di istruzione”.

Una dedica che in fin dei conti è anche un testimone, raccolto dal gruppo di volontari che da anni organizza eventi divulgativi a 360 gradi per i cittadini della Valle Stura. Recentemente si è registrato il tutto esaurito per la proiezione del docu-film sulla strage della diga di Molare. Anche in questa occasione Genova24 sarà presente alla serata per moderare l’incontro.