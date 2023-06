La Pallacanestro Sestri rileva il titolo sportivo del Next Step Rapallo: disputerà la Serie B

Sestri Levante. La Pallacanestro Sestri rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione del titolo sportivo della Next Step Basket Rapallo, società che ha conquistato la promozione in Serie B Interregionale per la stagione a venire, e di aver dunque l’intenzione di allestire la squadra per tale categoria.

«Era giusto gratificare gli autori dello splendido percorso compiuto quest’anno, ovvero giocatori, staff, società e pubblico», commenta Davide Mariotti, Presidente della Società. «Genova torna in Serie B dopo 15 anni. Una bella vetrina per tutta la città che cadrà anche in occasione di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

È una sfida complessa ed impegnativa che ci vedrà molto impegnati e che speriamo riscontri l’interesse cittadino. Ringrazio Next Step Rapallo per la disponibilità dimostrata»