“La Liguria saluta Silvio Berlusconi, ciao Presidente” il cordoglio sul maxischermo in piazza De Ferrari

Genova. Nel giorno in cui muore Silvio Berlusconi, la Regione Liguria allestisce sulla facciata del Palazzo in piazza De Ferrari le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

Inoltre questa sera verrà proiettato un messaggio di cordoglio sul maxischermo luminoso installato sulla facciata del palazzo: “La Liguria saluta Silvio Berlusconi, ciao Presidente”.

Una pioggia di consoglianze è arrivata da tutto il mondo politico ligure, sia di destra che no. Il primo a commentare, con un post sui social, la morte di Silvio Berlusconi è stato colui che a lungo è stato il suo “delfino”, il presidente della Regione Giovanni Toti:

“Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere: il Presidente Silvio Berlusconi non è più con noi. È davvero difficile in questo momento ordinare emozioni e trent’anni di ricordi. Il mio abbraccio va alla sua famiglia, ai suoi figli, che hanno diviso un padre con il suo impegno per il Paese.

Oggi l’Italia è infinitamente più povera, spaesata. Ma sono certo che da lassù continuerà il suo lavoro. A noi qui continuare lo sforzo di modernizzazione e cambiamento della nostra Repubblica. Un impegno che deve essere eredità e patrimonio comune”.