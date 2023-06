La libreria di via Borgo degli Incrociati inaugura il dehors in piazzetta: “Siamo pazzi? Forse”

Genova. Il Librificio del Borgo, libreria e cucina in via Borgo degli Incrociati, Bassa Valbisagno, ha inaugurato il suo dehors nella piazzetta accanto, quella di fronte all’ingresso della metropolitana di Brignole e del tunnel adiacente, contribuendo così a riqualificare e dare nuova vita a uno spazio da sempre definito ‘degli ubriachi’.

“È difficile, lo sappiamo. Siamo pazzi? Forse. In tanti passando ci fermano e ci avvertono di quanto sia stata una pessima idea fare il dehors qui, perché non vedete che gente c’è?” scrivono i titolari sui propri canali social.

“Siamo noi a fare di un posto quel posto. Se ora in piazzetta ci sono solo ubriachi, è la piazzetta degli ubriachi. Se tutti ci impegniamo per rendere quella piazzetta un luogo di cultura e svago, sarà la piazzetta dello studio all’aria aperta, dell’aperitivino di rientro dal lavoro e delle presentazioni di libri” e proseguono ancora.

Il Librificio del Borgo nasce a settembre 2020, laddove fino a qualche tempo c’era la storica Osteria Pacetti, da un’idea di Francesco Molinelli, 46 anni, che a quattro mani con Carolina Mutti, 28, oltre a una bella storia d’amore ha costruito anche una nuova attività a Genova.

In quella che è già un’enclave di pace nella città, Carolina e Francesco sono riusciti a creare un guscio dove il tempo si ferma e permette agli amanti dei libri di scegliere con calma, di gustare un boccone, di prendere un aperitivo con un amico o fare merenda con i propri figli e nipoti.

All’interno della libreria si possono trovare stanze di una vecchia osteria, ma rimesse a nuovo, colorate, arredate in modo da renderle quanto più accoglienti. “Librerie in bambù, sedie e tavoli moderni, ma anche qualche tocco vintage”. Come il pianoforte a muro, o i divanetti in velluto o ancora le alzatine in vetro per custodire i dolci.