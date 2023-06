La giunta regionale in “trasferta” a Montebruno per promuovere il ritorno nell’entroterra

Genova. Rendere il ritorno o il trasferimento nell’entroterra attrattivo e sostenibile. È la mission di “Ma se ghe penso – Tornare a vivere in Liguria”, il progetto con cui Regione Liguria intende agevolare il ripopolamento abitativo ed economico delle aree interne liguri.

L’iniziativa sarà al centro della riunione di Giunta prevista lunedì 3 luglio a Montebruno, in Val Trebbia, presso il Convento degli Agostiniani Eremitani, con il presidente Giovanni Toti e tutti gli assessori.

“Ringrazio il presidente e i colleghi di giunta per aver colto lo spirito di questa iniziativa sinergica – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, coordinatore del progetto – che rappresenta un unicum in Italia. Siamo convinti che questo lavoro di concerto sia utile per sincronizzare al meglio le risorse regionali, rintracciando anche opportunità nazionali ed europee che possano valorizzare ulteriormente la vita nelle nostre aree interne nel medio-lungo termine”.