La gelateria genovese “R Ciarapica” sbarca in centro storico

Genova. Una nuova apertura, in via San Pietro della Porta, a un passo da piazza Banchi. La nota gelateria genovese Roberto Ciarapica dopo Sturla, arriva anche in centro storico.

La gelateria negli anni ha cambiato sedi. Nel 199e era a Carignano, nel 1999 ad Albaro, in via Guerrazzi, in un punto vendita più piccolo ma sempre con laboratorio annesso.

Nel 2005, grazie al successo dei prodotti si amplia, rimanendo sempre ad Albaro.

Nel 2009 poi Roberto si stacca dalla famiglia, e fonda il suo brand R.Ciarapica e apre un nuovo locale a Marina Genova Aeroporto.

Nel 2013 è la volta dell’apertura del 1° locale in Franchising nel centro di Genova e del 2° a Torino ai piedi di palazzo Bricherasio. Nel 2016 arriva il primo franchising a Pegli.

Infine, nel 2022 “una nuova sfida, il viaggio continua, dopo 12 anni nella sede della Marina Genova Aeroporto il trasferimento nel nuovo locale in Via Caprera, a Sturla. Completamente ristrutturato con il laboratorio a vista come da tradizione”.