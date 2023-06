La festa a sorpresa per il piccolo Niccolò,: una giornata per giocare con i compagni di scuola e gli amici poliziotti

Genova. Niccolò è un bambino di 9 anni a cui lo scorso settembre è stata diagnosticata una malattia rara. Da un giorno all’altro ha smesso di camminare, ha dovuto affrontare tanti interventi e ricoveri all’ospedale Gaslini e attualmente può spostarsi solo con le stampelle o con la sedia a rotelle.

Lo scorso aprile aveva partecipato alla presentazione di Almo, il nuovo cane della polizia. In quell’occasione è stato coinvolto nelle varie attività che erano state organizzate per l’occasione.

“Quel giorno si è emozionato a vedere gli uomini ed i cani lavorare insieme, si è incuriosito, ha fatto ricerche e da lì è nato il suo sogno di conoscere meglio il mestiere dei poliziotti che lo ha tanto affascinato”. Ci ha scritto così la mamma in una lettera giunta in Questura qualche giorno fa, con la quale ha ringraziato dell’attenzione speciale rivolta nei confronti del figlio e in cui ha chiesto di potergli fare una sorpresa: una giornata con la Polizia insieme ai suoi compagni di scuola.

Richiesta accolta con entusiasmo dai poliziotti della questura di Genova, che, quando è possibile, cercano di regalare un sorriso e far sentire la propria vicinanza alle persone che soffrono, in particolare ai bambini in cura presso l’Ospedale pediatrico Gaslini.

E così con due moto ed un’auto della Polizia, Niccolò è stato scortato da casa sua fino alla scuola dove, nel piazzale, lo attendeva Leone, il poliziotto a quattro zampe con la sua conduttrice e dove c’erano anche i suoi compagni, che increduli lo hanno acclamato con gioia per poi divertirsi tutti insieme con i loro amici poliziotti.