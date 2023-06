Ju Jitsu, una giornata intensa presso la sede regionale Csen di Arenzano

Arenzano. Sabato 3 giugno, presso la sede regionale Csen di formazione ed esami sita nella palestra New California Club ssd di Arenzano, si è riunita la Commissione tecnica regionale del settore Ju Jitsu per esaminare i candidati agli esami per Dan e per la nomina di cariche provinciali del settore.

Alla presenza del Commissario regionale Csen della Liguria Roberto Romano, il responsabile ligure del settore Ju Jitsu, M° Davide Adami, coadiuvato dai neo nominati responsabili provinciali M° Michele Cidale per La Spezia neo eletto, M° Giuseppe Famiani per Genova neo eletto e M° Simone Franzino per Savona, hanno sottoposto, insieme alla M° Rita Tana, responsabile regionale per il settore Ne Waza e Brazilian Ju Jitsu, i candidati ai prescritti esami per i passaggi di grado.

Al termine della mattinata, sono state inoltre confermate le cariche di responsabile regionale arbitri a Diego Santin e di responsabile regionale dei presidenti di giuria a Filippo Domenicali.

Quindi l’intera commissione si è messa al lavoro per programmare il calendario agonistico e formativo per la prossima stagione sportiva, che dopo il grande successo della scorsa edizione della Coppa Italia disputata a Loano nel novembre 2022, prevederà importanti appuntamenti di carattere regionale organizzando nell’anno in corso gara e stage della disciplina.

Un ringraziamento particolare al commissario regionale Roberto Romano che ha offerto al settore tutto il suo appoggio e che in questi ultimi anni si è dedicato alla disciplina in modo esemplare, ed a Flavio Riberti, presidente della SSD New California Club per l’impeccabile l’ospitalità.