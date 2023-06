Jakov Škiljić è il primo acquisto della nuova Spazio Rari Nantes Camogli

Camogli. È croato il primo innesto della Spazio Rari Nantes Camogli. I bianconeri, che la prossima stagione torneranno in Serie A1 dopo 10 anni di astinenza, annunciano il primo nuovo, importante, tassello.

Centroboa classe 1999, Jakov è un giocatore prestante, serio e pieno di entusiasmo. “Ho ricevuto la chiamata della Rari Nantes Camogli durante i playoff di Serie A2 – racconta il pallanuotista croato -. Da quel momento in avanti ho iniziato a seguire minuziosamente tutte le partite. Ho sofferto e gioito davanti al televisore, godendomi un grande spettacolo e ammirando una piscina e dei tifosi veramente straordinari. Ho apprezzato fin da subito il gioco dei ragazzi, l’atteggiamento del gruppo e sono rimasto incantato dalla passione che si percepiva per questi colori. Una volta capito questo ho accettato subito di venire qui. Si tratta di una squadra storica e blasonata, farò di tutto per ritagliarmi un posticino anche io nel cuore dei tifosi”.

“Le mie caratteristiche? Sono un lottatore – afferma -. Mi piace dare tutto quello che ho sia in partita che in allenamento. Credo di essere un giocatore disciplinato tatticamente. Seguo i consigli dell’allenatore e faccio di tutto per interpretare al massimo le richieste che mi vengono fatte. So che questa per me è una grande occasione e farò tutto il possibile per ripagare sul campo la fiducia che la società ha riposto in me. In carriera ho giocato nel Medvescak Zagreb, nell’Havk Mladost, mentre l’anno scorso ho giocato in Germania nel Ludwigsburg. Sono pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi. Spero di integrarmi bene e studierò fin da subito l’Italiano per cercare di ambientarmi nel minor tempo possibile”.

Confermato Giovanni Bianco, salutano invece Alessio Cambiaso ed Edoardo Caliogna. Quest’ultimo, per conciliare gli impegni lavorativi e familiari, preferisce trovare ancora una sistemazione in Serie A2.