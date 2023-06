Italia rosso sangue, 47 donne uccise nel 2023. Il dato shock del Viminale: 8 femminicidi al mese

Genova. È una strage senza fine quella che nel nostro paese va avanti da tempo e che, nonostante tutto gli sforzi, non trova freno. Parliamo dei femminicidi, che ancora una volta raggiungono numeri drammatici nel nostro paese, come “raccontato” dal report del Viminale che non lascia spazio ad interpretazione.

A pubblicare il rapporto è stata Ansa.it. Si evince che gli omicidi, in Italia, nel 2023 sono stati in totale 129 e tra questi 47 donne, di cui 37 (sono 39 ma il report è aggiornato al 28 maggio) sono state uccise in ambito familiare o affettivo mentre sono 22 quelle ammazzate per mano del partner o dell’ex partner. Dati incredibili se si pensa che siamo quasi a metà anno: nei primi 5 mesi dell’anno, dunque, la media è di quasi 8 femminicidi al mese, almeno 2 alla settimana.

L’ultimo in ordine temporale, sicuramente anche uno dei più brutali ed efferati, è quello di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato al settimo mese di gravidanza. E purtroppo anche la Liguria non è esente nel rapporto: nel 2023, infatti, proprio nel mese di maggio appena trascorso, si è verificato il femminicidio di Danjela Neza, 29enne uccisa da un colpo di pistola in piazza delle Nazioni, a Savona.