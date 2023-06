Istituto italiano di saldatura, rinnovato il contratto nazionale. Infantino (Fp Cgil): “Ottimo risultato”

Genova. Questa mattina in Confindustria è stato rinnovato il contratto nazionale per i dipendenti dell’Istituto italiano della saldatura. Tra le condizioni migliorative a favore dei dipendenti l’aumento in busta paga di 130 euro lordi mensili – da dividere sui tre anni di validità dell’intesa – e che verrà erogato a partire da quest’anno per 60 euro più gli arretrati. L’importo, parametrato sul sesto livello – che è uno dei più diffusi in istituto – viene ricalcolato per gli altri livelli con le modalità e criteri del precedente rinnovo.

Tra le principali novità lo smart working che passa da uno a sei giorni al mese e l’aumento degli importi relativi a indennità di trasferta e buoni pasto.

“Abbiamo firmato un ottimo contratto che gratifica il personale dal punto di vista professionale ed economico. Probabilmente il migliore contratto degli ultimi 20 anni – commenta Luca Infantino, segretario generale Fp Cgil Genova commenta la firma di oggi – oltre alla parte economica, i lavoratori ci chiedevano di poter effettuare più giornate in smart working, importante istituto contrattuale che siamo riusciti a portare a casa”.

L’ipotesi di contratto è stata valutata positivamente dai dipendenti che nei giorni scorsi hanno partecipato in modo massiccio all’assemblea sindacale che ha visto, tra presenti e in collegamento, la percentuale del 95% dei partecipanti.

L’Istituto italiano della saldatura ha sede a Genova ma è presente in molte regioni italiane. Occupa 220 dipendenti e si occupa di formazione in molti campi con divisioni operative in grado di offrire servizi globali in molti comparti industriali: oil & gas, infrastrutture civili e industriali, energetico, trasporti, chimico, elettromeccanico e manifatturiero, in Italia e all’estero.