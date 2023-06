Genova. Grave incidente stradale intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 1 giugno, in via San Martino, nell’omonimo quartiere di Genova. E’ successo all’altezza dell’incrocio con via Papigliano, non distante da un supermercato.

Una donna di circa 65 anni è stata investita in circostanze ancora da chiarire da un’automobile.

La vettura era guidata da un’altra donna, già risultata negativa al test alcolemico e ai primi test sull’abuso di droghe.

L’auto è salita sul marciapiede, dove la 65enne stava camminando e l’ha travolta trascinandola per diversi metri. Il corpo della ferita è rimasto incastrato sotto una ruota dell’utilitaria.

La donna investita è stata soccorsa dall’automedica del 118 e dai militi della Croce Gialla, intubata e portata in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul posto, oltre ai soccorsi, la polizia locale con la sezione infortunistica che sta analizzando l’area del sinistro e ascoltando alcuni testimoni.