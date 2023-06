Intonaco si stacca da una facciata e colpisce la titolare di un ristorante

Chiavari. Ieri sera i vigili del fuoco di Chiavari hanno operato in corso Cristoforo Colombo, per mettere in sicurezza l’intonaco di una palazzo.

La richiesta è arrivata in seguito al distacco di materiale, che ha colpito la proprietaria del ristorante al pian terreno.

Fortunatamente la donna ha riportato solo lievi ferite ed è stata medicata sul posto dai militi del 118, senza bisogno di ricovero.

I vigli del fuoco hanno operato con l’autoscala per circa due ore, per rimuovere tutto il potenziale pericolo.