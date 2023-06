Intelligenza artificiale e privacy per lo studio legale: il convegno dei giovani avvocati, lunedì 26 giugno a Genova

Genova. La Sezione genovese di AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati , con il patrocinio dell’Organismo Congressuale Forense e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e in partnership con Wolters Kluwer, ha organizzato un convegno nel corso del quale si discuterà dell’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nell’attività dello studio legale con particolare riferimento ai profili attinenti alla privacy.

L’evento formativo avrà come relatori l’Avv. Marco Martorana, Professore a contratto in diritto della privacy Università Mercatorum, e l’Avv. Carlo Foglieni, Vicepresidente Nazionale AIGA.

Porgeranno gli indirizzi di saluto l’Avv. Luigi Cocchi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, l’Avv. Stefano Savi, già Vicepresidente AIGA Nazionale, l’Avv. Andrea Corrado, Delegato Organismo Congressuale Forense, l’Avv. Claudia Matteo, Coordinatore AIGA Liguria, e l’Avv. Fabio Cavaletti, Presidente AIGA Genova.

Modereranno i lavori l’Avv. Alessandra Volpe, Coordinatrice della Commissione Diritto Etica e Tecnologia presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, e l’Avv. Alessandro Nicolini, Giunta Nazionale AIGA.

Il convegno si terrà lunedì 26 giugno 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Centro cultura, formazione e attività forensi in Via XII Ottobre 3. L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua presso l’Ordine degli Avvocati di Genova (2 crediti, di cui 1 in materia obbligatoria).