Infestazione di topi, la contromossa del Comune: 140 mila euro in due anni per un ‘pronto intervento’

Genova. Avere la possibilità di intervenire in maniera rapida ed efficace per far fronte a tutti i casi più difficili e urgenti, ovunque essi si verifichino all’interno di edifici nella disponibilità della pubblica amministrazione. Stiamo parlando della ‘nuova squadra anti topi’ che il Comune di Genova si appresta a mettere sotto contratto per contrastare le tante infestazioni che anche in questi giorni sono purtroppo all’ordine del giorno.

L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di investire circa 140 mila euro per affidare per due anni il servizio straordinario di derattizzazione all’interno dei suoi edifici, dagli uffici alle scuole, dai locali in locazione a terzi agli asili. “Fra i compiti istituzionali della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, Manutenzione e Verde Pubblico, già Direzione Facility Management, è compreso anche quello di garantire il servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione da animali ed insetti infestanti presenti in l cali ed aree di pertinenza di edifici comunali in Genova – si legge nella determina dirigenziale – per l’esecuzione del servizio in argomento, è necessario avere a disposizione uno strumento attuativo flessibile che consenta l’esecuzione di azioni immediate in caso di necessità non preventivamente definibili”.

Visto l’importo sotto soglia rispetto a quanto previsto la normativa europea si potrà attivare attraverso la procedura negoziata sulla piattaforma Mepa, vale a dire il ‘mercato’ delle pubbliche amministrazioni. Il servizio avrà durata di due anni.