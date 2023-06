Incubo in A10, Toti: “Non possiamo tollerare errori di programmazione sui cantieri”

Genova. “Stamattina ho chiesto di convocare il concessionario autostradale di Autostrada dei Fiori che come gli altri deve agire con maggiore responsabilità e accollarsi, dove necessario, i costi della rimozione dei cantieri nei giorni più trafficati” così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo le lunghe code che si sono registrate ieri sulla A10 Genova-Ventimiglia dove sono stati raggiunti fino a 24 chilometri di code.

E prosegue: “Dal prossimo week-end a fine settembre non possiamo tollerare errori di programmazione sui cantieri che squalificano una regione che sta trainando la crescita d’Italia. Non possiamo far pagare ai nostri turisti gli errori di programmazione del passato di chi gestisce le nostre strade”.

“Ieri le code si sono concentrate nel Ponente – ha concluso il presidente Toti- anche perché negli altri tratti autostradali è stato fatto uno sforzo in più per gestire meglio l’ondata di traffico mentre sull’Autostrada dei Fiori molti cantieri non sono stati rimossi” conclude Toti.