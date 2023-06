Incidente sul lavoro a Pra’, operaio vola dal ponteggio dopo aver preso una scossa

Genova. Incidente sul lavoro questa mattina a Pra’, in via Ramellina, poco dopo le 11. Secondo le prime informazioni un operaio, al lavoro su un ponteggio, sarebbe caduto da più di tre metri dopo aver preso la scossa.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, i medici del 118 con un’auto medica e l’ambulanza della Croce Verde Praese. Presente anche la polizia di Stato.

Per la dinamica e le ferite riportate, l’operaio è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Intanto, proprio questa mattina è stato presentato in Prefettura, dopo un intenso lavoro congiunto, un documento con le linee-guida in materia di sicurezza dei lavori edili svolti in quota.

Grazie a tale elaborato, tutti gli operatori del settore (imprese, lavoratori, professionisti, organi di vigilanza ed enti paritetici del settore, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) hanno ora a disposizione uno strumento di supporto completo e dettagliato, ma anche facilmente consultabile, volto a garantire il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e a prevenire il rischio di caduta dall’alto.