Incidente mortale in Val Fontanabuona, la vittima è il genovese Alessandro Giunchi

Genova. Si chiamava Alessandro Giunchi, aveva 50 anni, ed era residente a Genova, nel quartiere di San Martino, l’uomo morto nel pomeriggio di domenica a Pezzonasca di Moconesi, sulla strada provinciale della Val Fontanabuona in un incidente con la sua moto.

Giunchi, dipendente del negozio Leroy Merlin di Campi, viveva in via Bernabò Brea. La moto era una delle sue passioni. Ed è a bordo di una Triumph di grossa cilindrata che ieri si è schiantato, tentando un sorpasso in un punto della strada in cui vigeva la striscia continua.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe provato a superare una colonna di macchine. Ha urtato un’utilitaria ed ha perso il controllo della sua due ruote. Giunchi è stato sbalzato dalla moto ed è finito a terra morendo sul colpo.

La motocicletta ha proseguito la sua corsa nella carreggiata opposta finendo contro un mezzo dell’Amt, una corriera in quel momento fuori servizio e quindi senza passeggeri a bordo.

Immediati i soccorsi con l’auto medica inviata dal 118 e i militi della Croce Rossa di Gattorna. Inutili i tentativi di riportare in vita l’uomo, anche da parte di un medico che per caso si trovava sul posto: la morte è stata immediata.

Sul posto per le indagini i carabinieri di Chiavari. La strada statale 225 è stata provvisoriamente chiusa al traffico. Presente anche il personale di Anas. Molti cittadini si sono dati da fare per soccorrere gli automobilisti coinvolti, visibilmente scossi ma non feriti.