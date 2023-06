Incidente di pullman sulla A12 in galleria, fino a 12 chilometri di coda tra Nervi e Chiavari

Genova. Sulla A12 Genova-Livorno, tra Genova Nervi e Chiavari, in direzione di Livorno, si registrano 12 chilometro di coda, per un incidente avvenuto intorno alle 17 all’altezza del km 30, e che ha visto il coinvolgimento di un pullman.

L’incidente è stato risolto alle 18.15 ma le code avranno bisogno di un po’ di tempo per essere assorbite.

L’incidente, avvenuto all’interno della galleria Sant’Agostino I, fortunatamente non ha registrato feriti tra i passeggeri. Dalle prime informazione sembra che il pullman abbia sbandato a causa di un malore dell’autista.

Il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa, per chi è diretto verso Livorno, solo per i veicoli leggeri, consigliamo di uscire a Rapallo e rientrare a Chiavari dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

“Autostrade per l’Italia, per limitare i disagi, ha agito tempestivamente e ha avviato le operazioni necessarie al trasbordo in sicurezza dei passeggeri”, si legge in una nota di Aspi.