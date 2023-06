Incendio in un palazzo di via Ravecca, nessun ferito ma muore il gatto della proprietaria: abitazione inagibile

Genova. Attimi di paura oggi all’ora di pranzo quando un incendio ha portato allo sgombero temporaneo di una palazzina in via Ravecca in centro storico.

Le fiamme sono divampate da un appartamento del primo piano, forse a causa di un corto circuito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di stato. Per fortuna l’incendio è stato domato abbastanza celermente senza feriti né intossicati ma a perdere la vista è stato il gatto dei padroni di casa.

In un primo momento tuttavia i pompieri non erano certi della presenza in casa della inquilina, così in prima battuta le squadre hanno operato per la ricerca della signora. Fortunatamente lei era fuori, ma per il gatto, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

I Vigili del fuoco hanno così attaccato l’incendio che aveva avuto origine in cucina. Messo sotto controllo, è stato possibile far rientrare nelle abitazioni gli inquilini precedentemente fatti evacuare per sicurezza. L’abitazione risulta inagibile.