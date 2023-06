In arrivo la prima ondata di calore del 2023: l’avviso è per domani, 22 giugno

Genova. Il bollettino del ministero sulle ondate di calore segnala per Genova un livello 1 (giallo), ossia il più basso, per domani, 22 giugno.

Lo comunica la protezione civile attraverso il canale Telegram del Comune.

Secondo il bollettino le temperature previste sono 25 gradi alle 8 del mattino e 28 alle 14, ma la temperatura massima percepita arriverà almeno a 32 gradi.

I consigli per limitare il disagio, soprattutto per le persone più fragili, sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua, fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.

Sempre secondo il bollettino, però, venerdì l’allarme dovrebbe rientrare.

In questi giorni anche la Liguria è interessata dagli effetti del primo vero anticiclone africano di stagione, anche se è stata più fortunata di altre città già in allerta caldo arancione. Il tappeto di nubi sottili e il pulviscolo sahariano hanno caratterizzato queste giornate. Secondo i modelli matematici un’inserimento di aria più fresca dovrebbe verificarsi appunto già da venerdì.