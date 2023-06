Immagini dalla Belle Epoque, mostra al via domani al Museo Raccolte Frugone di Nervi

Genova. Inaugura domani al Museo Raccolte Frugone di Nervi, e sarà visitabile fino al 21 settembre, la mostra European Attitude. Immagini dalla Belle Époque: una selezione di un’ottantina di fotografie provenienti da una collezione privata, che verranno esposte in due cicli successivi e che propongono alcuni dei soggetti più rappresentativi delle Raccolte Frugone.

«Nel giorno del solstizio d’estate, all’insegna di una stagione in cui Nervi, e in particolare i suoi musei nel parco si presentano con tutta la loro energia e creatività – afferma Anna Orlando, membro del Tavolo della Cultura del Comune di Genova – si apre una mostra singolare e intrigante. Inediti scatti fotografici rivelano tutti i sapori della Belle Époque, tra lusso, sensualità ed eleganza. La rotazione del materiale in due momenti è opportunamente decisa dalla conservatrice responsabile Simona Parigi come modalità espositiva per materiali museali che non possono restare a lungo esposti alla luce come le fotografie, facendo di necessità virtù, ossia creando una seconda occasione di visita, sottolineando la volontà di rendere sempre più vivo e dinamico il museo in un’offerta al pubblico che si arricchisce nel tempo».

L’obiettivo della rassegna è quello di attestare come l’impiego del medium fotografico abbia favorito l’opera degli artisti, alimentando uno scambio reciproco di influenze tra le due tecniche. A sfilare davanti al visitatore saranno amazzoni, lettrici, madri, donne del demi-monde e cagnolini delle più disparate razze, accompagnati dalle loro amate padrone.

Orario: da mar a ven h 9/19, sab e dom h 10/19.30