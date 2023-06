Il tunnel subportuale “sfratta” il Csm, la protesta dei lavoratori a palazzo a San Giorgio

Genova. Magliette gialle e visiere contro il sole a picco, i 23 lavoratori del Csm a San Benigno si sono dati appuntamento sotto palazzo San Giorgio con un’ora di anticipo rispetto all’inizio della conferenza stampa sul “cantiere zero” del tunnel subportuale.

La grande opera che sarà pagata da Aspi come risarcimento alla città di Genova per il crollo del Morandi, per loro, rappresenta un rischio. Sì, perché per realizzarla il magazzino dove lavorano dovrà essere demolito.

“Nessuno sa niente, nessuno ci dice niente, siamo un’azienda che lavora e tanto eppure non sappiamo come e se potremo continuare a farlo”, dicono, esponendo striscioni e manifesti. Secondo il cronoprogramma del futuro tunnel subportuale il Csm potrebbe essere demolito già in autunno.

I lavoratori del Csm sono in sciopero da questa mattina alle 8 e si trovano a presidio sotto palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale, dove tra poco avrà inizio la conferenza stampa di presentazione dell’avvio del “cantiere zero” dell’opera.

I dipendenti del centro logistico, con un’età media intorno ai 45 anni, hanno cercato in questi mesi senza esito rassicurazioni da parte delle istituzioni sul futuro dei loro posti di lavoro.

”Abbiamo incontrato Bucci e Toti ma neppure loro sembrano avere chiaro cosa ci succederà“, affermano. “Dall’autorità portuale, invece, nessun segnale salvo l’intesa sul mantenimento dei livelli occupazionali siglato a novembre con i sindacati di categoria”.

Ieri sera però Csm – gruppo C. Steinweg Cmt-Gsm – ha diramato una nota ufficiale in cui spiegano di avere raggiunto un accordo con Aspi che, anche a fronte di indennizzi, prevede il trasferimento del centro logistico in un’area dell’entroterra e il mantenimento dei livelli occupazionali.

“Non è la stessa cosa – sottolineano i dipendenti – né da un punto di vista della collocazione, noi abitiamo a Genova e spostarci a Busalla ogni mattina è complicato, né delle modalità di lavoro, il lavoro in ambito portuale è completamente diverso da quello fuorimuro”.