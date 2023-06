Il sogno di Nervi, torna il Memorial del Festival internazionale del balletto

Genova. Torna a Genova il Memorial “Il Sogno di Nervi” – giunto alla seconda edizione – e dedicato a Mario Porcile e alle sue Stelle.

Prodotto dall’associazione D’Angel per la direzione artistica di Simona Griggio in collaborazione con Nervi Music Ballet Festival, teatro Carlo Felice di Genova, Fondo Mario Porcile di Cro.me – Cronaca e memoria dello spettacolo e Proloco Nervi, l’evento, patrocinato da Uisp-Liguria, si snoda il 17 e 18 giugno in due location: la sala ballo del Teatro dell’Opera genovese e i Parchi di Nervi.

Le risposte degli allievi delle scuole di danza del territorio si sono concentrate su alcune nazioni: avere occasioni di confronto con i grandi nomi della danza internazionale, vivere e animare i Parchi da protagonisti danzanti, mostrare ciò che hanno appreso nello stesso contesto in cui prima di loro le star del balletto hanno trascorso giorni indimenticabili.

L’esperienza di studio in sala ballo con gli artisti più giovani che hanno partecipato alla kermesse: raccontare alla sbarra. Un centinaio di allieve, con scarpette e chignon, sono pronte per la lezione.

L’étoile dei Balletti di Montecarlo Paola Cantalupo e il coreografo Davide Bombana danzarono insieme, nemmeno ventenni, a Nervi con il corpo di ballo della Scala. Entrambi, lei oggi alla guida di due Centri internazionali di formazione professionale a Cannes e a Marsiglia, lui direttore di corpi di ballo di fondazioni lirico sinfoniche impegnato in creazioni per i teatri d’opera più prestigiosi, terranno due master class.

Davide Bombana per scelta di solito non conduce workshop. Ma per questa occasione speciale condurrà un laboratorio su moduli tratti dalle sue composizioni, riadattati per i ragazzi del Memorial.

Si ricorda dell’artista la recente coreografia Omaggio a Nureyev per il primo ballerino del

Bolshoi Jacopo Tissi al concerto di Capodanno della Fenice di Venezia e quelle per diverse

edizioni del Capodanno di Vienna.

Alla celebre coppia si aggiunge Loredana Furno, fondatrice del Teatro Balletto di Torino e oggi direttrice dei festival Acqui in Palcoscenico e Danza alla Fortezza del Priamar di Savona. Già prima ballerina al Regio di Torino, è stata una pioniera del management di spettacolo diventando negli anni ’70 direttrice della storica compagnia internazionale. Simone Maier, di formazione scaligera e già danzatore nel Corpo di ballo del teatro alla Scala e nel Balletto di Milano, è invece il coreografo e docente a cui il Memorial affida il ruolo di voce emergente della scena contemporanea.

Gli shooting e riprese dei ragazzi delle scuole di danza nei Parchi: ieri come oggi si danza fra le palme e nel roseto. I Parchi, grazie al supporto di Proloco Nervi, diventano la location di una Festa della danza

nella Palestrina a Ponente di Villa Grimaldi e nei sentieri, spiazzi e prati circostanti.

I giovani ballerini delle scuole di danza si fanno fotografare fra gli alberi e di fronte all’orizzonte del

mare. Sulla falsa riga degli storici personaggi catturati dai fotografi dell’epoca Serge Lido e

Irene Lidova e confluiti nel Fondo Porcile, i ragazzi rielaborano con un’estetica che li

rappresenta le immagini storiche del Festival.

Rock Promenade: la performance danzata nei Parchi

La performance itinerante dei ragazzi delle scuole di danza, che domenica 18 giugno anticiperà alle 16.30 l’inizio della rassegna “Omaggio a Mario Porcile” delle 17 in Palestrina, s’intitola “Rock Promenade”. Dal roseto di Villa Grimaldi un corteo di ragazzi danzanti, in anfibi e gonna di tulle, in cappello da basket o coroncina e scarpe da ginnastica, raggiungerà l’area a sud di Villa Serra per dare il via a un’azione danzata sulle note di Concerto Grosso dei New Trolls e su un brano degli Who. Il flash mob, con le coreografie di Angela Galli – docente diplomata all’Accademia Nazionale Danza di Roma che rilevò la scuola genovese di Porcile – e di Simone Maier, coinvolge diverse scuole di danza liguri.

L’estetica Anni Ottanta, un po’ Flash Dance un po’ Saranno Famosi, che ritorna prepotentemente oggi nella moda e nella musica pop e rock, è stata da loro individuata come momento di ispirazione e di collegamento con il passato. La rassegna “Omaggio a Mario Porcile”: la memoria storica del Festival è di tutti.

Oltre 150 ragazzi delle scuole di danza liguri saranno impegnati in coreografie di classico e contemporaneo nella Palestrina a Ponente di Nervi, sede della Proloco.

Non è un concorso, non è una sfida. La rassegna nasce dal desiderio di danzare in un luogo “che racconta”. In quel parco Maya Plisetskaya raccoglieva i fiori, Carla Fracci provava il Pas del quatre, Vladimir Vassiliev dipingeva fra una prova e uno spettacolo.

Recuperare il senso di appartenenza a quei luoghi significa anche aprire a chi è ancora in fase di formazione nella danza un percorso di immedesimazione, immaginazione e gioco. Gli allievi, da quelli di tre anni fino ai ventenni, sentono di partecipare a un nuovo capitolo di un racconto mai interrotto.

Memorial autunno 2023: la danza oggi è anche un’immersione artistica virtuale.

L’esperienza in realtà aumentata alla Proloco di Nervi – Palestrina a Ponente di Villa Grimaldi

“Acqua alta- crossing the mirror” di Adrien M. & Claire B. è un’installazione in realtà aumentata. Guardando attraverso un tablet o uno smartphone, le dieci doppie pagine del libro diventano il palcoscenico per una breve performance di danza – grazie a un’applicazione su misura. In un semplice tratto grafico in bianco e nero, disegni a inchiostro e fogli bianchi piegati si uniscono per rivelare la vita virtuale di esseri umani in miniatura nascosti in un immaginario mondo intriso dell’immaginazione dell’acqua. Questa esperienza, al crocevia di teatro, danza, fumetto, film d’animazione e videogioco artistico, sarà l’evento autunnale del Memorial (ottobre-novembre, data da definirsi).