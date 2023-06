Genova. Il maltempo, come annunciato, è arrivato in grande stile a Genova, portando una vera è propria pioggia monsonica che sta scaricando in questi minuti il suo potenziale sulla città. Città che insieme a tutto il territorio regionale è sotto allerta meteo gialla dalle 6 di questa mattina.

Molte le segnalazioni arrivate a Genova24 dalla tarda mattinata, la più clamorosa quella relativa alla presunta – poi smentita da Aspi e dalle forze dell’ordine – caduta di ponteggi dall’impalcato del viadotto Bisagno.

In particolare, una foto (la vedete qui sotto) circolata in maniera virale sui social ha mobilitato cittadini e comitati e fatto scattare l’intervento sul posto di polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile. Sul posto anche l’assessore comunale Sergio Gambino.

La redazione di Genova24, che inizialmente ha parlato di possibile caduta di materiale, una volta alle Gavette ha potuto constatare, anche insieme ai residenti e alle fonti accreditate, che non c’erano stati problemi di quel genere e che proprio oggi, come spiegato dal primo tronco di Autostrade, sono iniziate le fasi di smontaggio dell’impalcatura.

Viadotto Bisagno, paura per i ponteggi

E’ stata poi diramata una nota di Aspi:

La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ci tiene a rassicurare i cittadini di via delle Gavette in merito ai ponteggi del viadotto Bisagno. Nessun pezzo è caduto a terra, la situazione è in sicurezza e sotto controllo nonostante le forti piogge. Nella giornata di oggi, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione del viadotto, sono previste le fasi di smontaggio del ponteggio, che, avvenendo in altezza, vengono comunque eseguite con personale tecnico e movieri in viabilità ordinaria proprio per gestire l’eventuale caduta di oggetti. Una delle fasi di smontaggio prevede che la rete di protezione venga messa “in banda”, cioè appunto resti oscillante, per poi, una volta smontato il tavolato, essere rialzata e posta a protezione verticale. Il coordinamento della sicurezza è affidato al Rina che ha confermato la corretta esecuzione dei lavori. Alcune immagini, circolate in modo virale sui social dalla tarda mattinata, sembrano mostrare pezzi di impalcatura pericolanti. Dal primo tronco di Autostrade per l’Italia la smentita che siano avvenuti distacchi.

Anche l’assessore comunale alla Protezione civile Sergio Gambino conferma: “Si trattava di una normale attività di cantiere, normale rimodulazione del ponteggio, c’erano dei teli che brandeggiavano a causa del vento è c’è quindi stata una segnalazione che ha creato allarmismo sui social, il passaparola ha fatto diventare un caso quello che caso non era, noi siamo intervenuti subito ma abbiamo riscontrato come non ci fosse alcun pericolo né alcuna criticità”.

Nel resto della città altre segnalazioni: tantissime le strade allagate, soprattutto nei quartieri collinari.

Problemi anche per l’ospedale San Martino: la direzione sanitaria informa che, a causa di alcune infiltrazioni d’acqua in più punti nel reparto di rianimazione al primo piano del pronto soccorso si è resa necessaria l’evacuazione di sei pazienti.

Gli stessi, trasportati su gomma a causa dell’allagamento del tunnel del monoblocco dedicato ai trasporti interni, sono stati equamente suddivisi tra i reparti di rianimazione al 3° e 4° piano dello stesso Monoblocco.

Notizia in aggiornamento