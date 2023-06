“Il Lagaccio non è Cortina”, in 300 in corteo per dire no alla funivia di forte Begato

Genova. Circa 300 persone, al grido di “Il Lagaccio non è Cortina”, hanno marciato in corteo da Principe per dire no alla costruzione della funivia per forte Begato voluta dalla giunta Bucci. Una manifestazione lanciata settimane fa dal comitato Con i piedi per terra che ha fatto da contraltare ai tradizionali eventi di San Giovanni Battista, patrono della città.

“San Giovanni non vuole inganni”, è infatti uno dei claim scelti per l’iniziativa. Ma quali inganni vedono i cittadini del Lagaccio? “L’inganno è pensare che una città possa essere considerata come una nuda proprietà che può essere venduta e svenduta senza considerare chi ci abita – spiega Irene Rolfini del comitato -. L’inganno è pensare che la funivia serva al Lagaccio, dal momento che il Lagaccio sarà solo sorvolato e non ci sono fermate. L’inganno è dire che quest’opera è utile e indispensabile, ma per raggiungere i forti c’è la cremagliera. Ed è anche rubare i soldi per la riqualificazione dei forti e dare 35 milioni per un impianto che porterà i turisti a forte Begato, dove non c’è niente“.

I piloni in mezzo agli edifici e le cabine sopra il quartiere rimangono la prima preoccupazione: “Andrà solamente a distruggere il valore delle nostre case e la qualità della nostra vita: luci, cantieri, inquinamento, soprattutto acustico. Non c’è stata nessuna analisi costi-benefici. E poi, perché dovremmo togliere i turisti dal centro storico già esistente?”.

I lavori, secondo le previsioni del Comune, dovrebbero partire nel giro di pochi mesi. Determinante sulla tempistica la decisione di escludere la procedura di valutazione di impatto ambientale. “Noi l’avevamo chiesta – prosegue Rolfini -perché abbiamo evidenziato un sacco di carenze, anche dal punto di vista idrogeologico. Non ci sono studi di sismologia, gli studi di acustica non sono fatti sul campo, non si sa dove verrà collocato il pilone nel parco dell’ex caserma Gavoglio”.

“Noi vogliamo un modello diverso di città, una città pensata per chi ci vive e non perché si ferma un giorno e poi va via“, spiegano gli attivisti. Il corteo, partito da piazza Acquaverde, si è diretto nel cuore del Lagaccio per concludersi ai giardini Malinverni, proprio sopra la stazione. Fermata d’obbligo davanti alla stazione di partenza della cremagliera Principe-Granarolo: “Per noi l’unica alternativa sostenibile è il prolungamento della cremagliera”.

La funivia tra Principe e Forte Begato sarà pagata con 33,8 milioni di fondi complementari al Pnrr. I fondi rientrano nei 70 milioni accordati dal ministero della Cultura al Comune di Genova per l’intera riqualificazione del sistema dei forti. Anche per via della provenienza dei fondi la questione delle tempistiche da rispettare per i cantieri è di primaria importanza per l’amministrazione comunale.