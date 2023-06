Il Goa Boa Festival compie 25 anni: al via con i Nu Genea al Porto Antico

Genova. “Quest’anno sono 25 anni di Festival. Un giro di boa importante” dice Totò Miggiano organizzatore del Goa Boa Festival in programma all’Arena del Mare al Porto Antico dal 30 giugno all’8 luglio.

“Quest’edizione racchiude cinque decadi di musica, popolare e contemporanea, in 8 giorni e cinque generazioni rappresentate. Si parte venerdì 30 con il duo Nu Genea, gli artisti italiani più richiesti all’estero”.

Dai KRAFTWERK pionieri della musica elettronica con il nuovo e avveniristico show, a PETER HOOK con “Joy Division: a Celebration”; da KIM GORDON cofondatrice dei Sonic Youth e artista cardine degli anni ’90 a BAUSTELLE unici e preziosi con un songwriting ricercato ed al contempo popolare, fino agli orizzonti psichedelici tutti da ballare dei NU GENEA, alle melodie killer di COMA_COSE da cantare a squarciagola e agli incanti sonori di VENERUS. Passando da SALMO, autentico fuoriclasse e perfomer di razza dei nostri tempi.

Il reading con dj set di IRVINE WELSH autore di Trainspotting, nel suo 30mo anniversario, ALICE che canta BATTIATO con un orchestra di 25 elementi e una folta rappresentanza di giovani talenti, anche a km zero, completano il perimetro di una edizione, davvero speciale, tutta da scoprire.

Goa-Boa [1998_2023]

Sono passati venticinque anni dalla prima avventurosa edizione [1998] con 3 palchi – ai Giardini “di

plastica” Baltimora, all”area di Campi dove oggi c’è Ikea e al campo sportivo di Recco – con 32 artisti in cartellone.

Da allora sono state diffuse oltre 1000 ore musica da colonne di casse appese a torri layher, prodotte da 546 artisti da ogni latitudine, che hanno saputo soddisfare i gusti e le aspettative degli oltre 500mila spettatori che hanno partecipato.

Tra passato e futuro Goa-Boa continua ad ospitare sullo stesso palco il sangue nuovo della musica italiana accanto ad artisti internazionali che hanno ispirato e influenzato diverse generazioni di musicisti, intercettando al contempo quei giovani talenti a km zero che, auspicabilmente, scriveranno il domani.

GOA-BOA FESTIVAL DAY BY DAY 30 GIUGNO – 8 LUGLIO 2023

Nu Genea Live Band, attualmente in tour europeo: il duo partenopeo di producer, DJ, musicisti, ricercatori sonori che hanno fatto conoscere al mondo intero il nuovo sound della disco- funk vesuviana, saranno sul palco venerdì 30 giugno con brani di ieri e di oggi e dell’ultimo disco Bar Mediterraneo. Un viaggio, tra tradizione e orizzonti psichedelici, tutto da ballare.

Ad aprire il concerto dei Nu Genea ci sarà l’italo disco dal sapore vintage di Popa, artista lituana naturalizzata italiana che fonde musica e moda con uno spirito leggero ed elegante. A chiudere invece saranno i suoni globali nel dj set di Fred Simon.

Il 1 luglio tocca a un personaggio di culto della scena internazionale: Peter Hook per un’unica esclusiva data in Italia. Uno show indelebile, che ripropone dal vivo due pietre miliari come “Unknown Pleasures” e “Closer” dei Joy Division, con una sezione totalmente dedicato ai New Order proprio nell’anno che celebra il quarantesimo anniversario di Blue Monday, il vinile 12” più venduto (e ballato) di sempre.

Con una miscela esplosiva di post-punk, new wave e dance che ha sedotto intere generazioni, Peter Hook porta un pezzo di storia sul palco, con la sua dirompente capacità di coinvolgere ed emozionare.

Ospite speciale di questa serata aperta da Visconti e Planet Opal sarà Irvine Welsh, con reading e dj set prima e dopo il live di Peter Hook. Scrittore e drammaturgo scozzese, ha acquisito notorietà internazionale grazie al suo primo romanzo Trainspotting (1993) – di cui ricorre il trentennale – e alla trasposizione cinematografica (1996) di Danny Boyle.

Nella sua carriera, Welsh ha raccolto consensi sia da parte della critica che del pubblico, per la sua capacità di descrivere atmosfere e situazioni in modo crudo, immediato, emozionante: un passato burrascoso, ha iniziato la carriera di scrittore – ispirato a scrivere dopo aver vissuto in prima persona le esplosioni del punk e del rave – quando era ai servizi sociali, sviluppando una spiccata sensibilità nel tratteggiare le contraddizioni della vita contemporanea.

Domenica 2 luglio si canta con Coma_Cose: dopo la partecipazione al Festivàl dei Fiori con relativo premio per il miglior testo e lo straordinario tour invernale interamente sold out, i Coma_Cose tornano sui principali palchi e festival di tutta Italia e, dopo Londra e Parigi, sono attesi al loro terzo Goa-Boa.

Uno show unico con i brani più amati da cantare all’unisono con California e Fausto Lama: dalle canzoni già culto di “Inverno Ticinese” alle ormai popolarissime “Fiamme Negli Occhi” e “L’addio”, fino all’ultimo album UN MERAVIGLIOSO MODO DI SALVARSI e al nuovo singolo “Agosto Morsica” prodotto da Mamakass, presentato in anteprima al concerto del Primo Maggio a Roma. Prima di loro MEMENTO e VIPRA, due scintillanti gioielli di casa Asian Fake.

Anima libera dalle etichette di genere, cantautore, polistrumentista e producer che sa unire soul, funk, R&B all’elettronica, con uno stile unico che ridefinisce regole e confini della musica

pop: VENERUS esplora senza porsi limiti, unendo parole e suoni in una miscela originalissima che brilla di unicità e talento nel panorama contemporaneo.

Il 4 luglio per la seconda volta sul palco di Goa-Boa mentre cresce l’attesa per “Il Segreto” il nuovo album in uscita il 9 Giugno. Martedì il talentuoso ed eclettico artista salirà per la seconda volta sul palco di Goa-Boa il 4 luglio. Insieme a lui ci saranno i Savana Funk. La band, caratterizzata da una spiccata presenza scenica, porterà sul palco del Goa Boa il proprio repertorio di musica africana, funk, rock e blues. L’occasione ideale per presentare “Ghibli”, il nuovo album uscito lo scorso 14 ottobre.

Mercoledì 5 Luglio sarà Salmo a infiammare la folla del Porto Antico: eclettico, anticonformista, provocatorio, capace di portare il rap live a un livello successivo, primo a esibirsi con la sua carica di rap-crossover-rock dai palazzetti fino allo stadio, con quasi tre miliardi di streaming e una carriera che conosce solo la crescita esponenziale presenterà, come di consueto, uno spettacolo forte, illuminante.

A scendere in campo sempre il 5 luglio ci saranno anche i MATERAZI FUTURE CLUB, insieme all’attitudine irriverente e punk dei BRUCHERÓ NEI PASCOLI e all’inconfondibile rap tra flow

e wordplay di BIGMAMA.

È con un disco – Elvis – evocativo fin dal titolo, che i Baustelle tornano in grande stile ad abbracciare un pubblico fedele, a ritrovare quella scena che cambia ma non li abbandona. Con il loro ricercato songwriting, unici nel loro genere, i Baustelle arriveranno a Genova – Giovedì 6 Luglio – e condivideranno il palco con Kim Gordon, artista cardine del sound che ha rivoluzionato gli anni ’90.

Kim, che non si è fermata all’esperienza con i Sonic Youth, ha saputo portare avanti negli anni una poetica irresistibile, passando dalla musica alla scrittura e di nuovo alla musica, diventando il simbolo di più generazioni. Le atmosfere ricercate di Charlie Risso e l’energia di Omini in apertura.

Venerdì 7 luglio Alice canta Battiato. Accompagnata dall’orchestra di 25 elementi de I Solisti Filarmonici Italiani diretti di Carlo Guaitoli al pianoforte, la raffinata cantautrice presenterà il suo ultimo album “Eri con Me”, una raccolta di cover che omaggiano Franco Battiato.

La Stagione dell’amore, Povera Patria, La Cura, Summer on a Solitary Beach, E ti vengo a cercare, I Treni di Tozeur, Lode all’inviolato, Prospettiva Nevski: un concerto da brividi e un repertorio immortale che grazie all’intesità dell’interpretazione e degli arrangiamenti, va bel oltre al semplice omaggio al suo autore Franco Battiato.

Proprio la musica dello storico cantautore sarà protagonista assoluta dell’esibizione di Alice, che porterà i grandi successi del Maestro contenuti nel celebre album “Alice omaggia Battiato”.

Sabato 8 Luglio, una vera e propria leggenda: i Kraftwerk, pionieri della musica elettronica. Ralf Hütter ei suoi riproporranno i loro grandi successi, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, in uno avveniristico spettacolo [che ha debuttato il 18 Maggio a Rio de Janeiro] che unisce musica e performance art e grazie a cui la storica band dei quattro di Düsseldorf, pionieri dell’elettronica, si può definire come “Gesamtkunstwerk – un’opera d’arte totale” che ancora oggi prende vita nello storico studio i Kling Klang Studio a Düsseldorf, in Germania.

Programma

GOA-BOA FESTIVAL [1998_ 2023]

Venerdì 30 Giugno

NU GENEA LIVE BAND * POPA * FRED SIMON

Sabato 1 luglio

PETER HOOK & THE LIGHT (data unica italiana) IRVINE WELSH (data unica italiana)

VISCONTI * PLANET OPAL

Domenica 2 luglio

COMA_COSE * VIPRA, MEMENTO

martedì 4 Luglio

VENERUS [Tour segreto 2023] * SAVANA FUNK

Mercoledì 5 Luglio

SALMO

BIGMAMA * MATERAZI FUTURE CLUB BRUCHERÓ NEI PASCOLI

Giovedì 6 Luglio 2023

BAUSTELLE * KIM GORDON CHARLIE RISSO * OMINI

Venerdì 7 Luglio

ALICE CANTA BATTIATO

con i Solisti Filarmonici Italiani. Carlo guaitoli pianoforte e direzione.

Sabato 8 Luglio

KRAFTWERK