Hi-Lex, rinnovo Rsu in equilibrio: un delegato a testa per Fim, Fiom e Uilm

Chiavari. Equilibrio nei risultati per il rinnovo della Rsu di Hi-Lex, azienda del settore automotive attiva a Chiavari, specializzata in alzacristalli e moduli porta.

Sono 47 le preferenze ottenute dalla Fim, 50 per la Fiom, 53 per la Uilm: un delegato a testa per ognuna delle 3 sigle sindacali. La donna più votata è Manuela Ratto della Fim.

“Si tratta di un grosso successo, a 18 mesi dalla partenza ristrutturazione interna da parte nella nostra organizzazione. Siamo riusciti a trasmettere un messaggio di unità tra le organizzazioni e tra i lavoratori grazie anche alla partecipazione finalmente di un impiegato alle elezioni. Ora si riparte”, dichiara Marco Longinotti, funzionario della Fim Cisl del Tigullio.

Per Fabio Carbonaro della segreteria regionale della Fim Cisl “si tratta di un risultato oltre le previsioni, siamo davvero soddisfatti”