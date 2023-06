Harry Potter, treno e battello per vivere Genova come Hogwarts

Genova. Con il Patrocinio di Regione Liguria, Genova Dreams Aps presenta le nuove avventure magiche con il Trenino di Casella dedicate ai Potterheads con una grande novità: domenica 18 giugno alle ore 18.00 a inaugurare i viaggi magici ci sarà il Battello di Liguria Via Mare che per l’occasione diventerà la prima Genova Magic Boat dedicata al maghetto più famoso del mondo.

L’Assessore regionale al Turismo ai Grandi eventi e ai Trasporti Augusto Sartori afferma: “A grande richiesta e dopo il successo degli anni passati, tornano gli eventi dedicati ad Harry Potter a bordo del trenino di Casella che abbiamo riaperto nell’intera tratta proprio due giorni fa e su cui Regione Liguria, fin dall’insediamento di questa amministrazione, ha investito parecchio. Il trenino sembra proprio la copia di quello che trasporta gli allievi maghi ad Hogwarts narrato nei libri e visto nei film e i paesaggi del nostro entroterra che si ammirano dai finestrini, inoltre, ricordano un po’ i luoghi incantati in cui si svolgono le avventure del maghetto e dei suoi amici. Mi complimento con gli organizzatori anche per l’idea dell’esperienza magica sul mare: sono certo che anch’essa sarà un successo e che saprà attirare tante persone anche da fuori Genova e da fuori regione”.

Una squadra di oltre una decina di attori che indosseranno i costumi replica dei beniamini della saga firmati dalla stilista costumista attiva in Liguria Giulia Danese, daranno vita all’avventura: Sophie Lamour, Deborah Carelli, Alessandra Politi, Alberto Cervelli, Sabatino Perfetto, Manuel Moreno, Berti Pietro, Viviana Fortunati, Sabrina Flaccavento, Lorena Scarsi, Barbara Castellano, Patrizia Mostacci, Stefano Vajarelli.

Saranno presenti tutti i personaggi più amati, uniti per una missione importante, realizzare l’incantesimo di protezione “Genova come Hogwarts” : l’atmosfera sarà una vera festa tributo al maghetto più famoso del mondo con la squadra di professori magici armati di simpatia e libri che intratterranno per la durata del viaggio, in uno storytelling incantato e sorprendente con giochi e indovinelli a premi.

Dal 2019 il gruppo ha portato migliaia di visitatori con il trenino storico sulla Genova-Casella gestita da AMT Mobilità e Innovazione alla scoperta della Superba verso il mondo della magia: la fiaba si unisce alla storia, alla leggenda e alla tradizione del territorio.

Dopo la pausa per i lavori di ripristino della tratta, si è pensato di tornare rilanciando l’iniziativa con tante novità come giochi mirati a sensibilizzare grandi e piccini al rispetto dell’ambiente.

«È un piacere vedere il ritorno di un’iniziativa che da diversi anni riscuote successo tra i passeggeri, grandi e piccini, della Ferrovia Genova Casella – commenta Ilaria Gavuglio, presidente di AMT – Come azienda apprezziamo ogni attività che aggiunga valore al fascino del nostro trenino, ripartito proprio in questi giorni con una grande festa in tutti i Comuni del territorio attraversato. E non possiamo, infine, non condividere la chiave ambientale e sostenibile con cui quest’anno gli organizzatori hanno rilanciato l’iniziativa a bordo della ferrovia che, lo ricordo, collega Genova al suo entroterra in modalità green».

L’ideatrice Sophie Lamour sottolinea :”Ogni Magic Experience sarà un connubio unico tra divertimento, scoperta: un invito alla cultura delle buone pratiche tra storia, la bellezza e la tradizione della nostra Liguria, quindi la salvaguardia ambientale, che è sempre più una missione per maghi e streghe di oggi per coloro che verranno”.

Un progetto quindi che vuole unire le due anime della nostra regione: il mare e l’entroterra in un unico racconto che mira a valorizzare in maniera alternativa la bellezza del territorio avvalendosi dei trasporti tradizionali visti anche come grande occasione di socialità immersiva e inclusiva. Quindi siamo entusiasti della nuova proposta in battello”.

“Speriamo questa iniziativa rappresenti solo l’inizio di un lungo percorso in cui potremo collaborare ancora per offrire sempre nuove proposte turistiche e valorizzare il territorio metropolitano e non solo.Un ringraziamento speciale a Genova Dreams che ci hanno coinvolto in questo nuovo fantasioso ed entusiasmante progetto.” Antonio Cirillo Presidente Consorzio Liguria Via Mare.

E dopo battello e treno magico verranno realizzate le “Magic Walk” passeggiate interattive in città in un format unico che unisce storytelling alla più tradizionale caccia al tesoro a premi: la missione questa volta è tutelare i segreti della nostra storia attraverso simboli e animali fantastici impressi nelle vie, nei palazzi, nelle opere d’arte…in un sentiero misterioso tutto da vivere.

Ogni evento verrà sponsorizzato con i canestrelli magici di Preti 1851 dolciaria, con i libri polisensoriali di Erga Edizioni che andranno ai vincitori delle prove, inoltre verranno prodotte foto ricordo da DaruMa Photo che in ogni puntata donerà ai viaggiatori gratuitamente.