Gli scaglia addosso il pitbull e lo accoltella con il manico spezzato di un ombrello: ennesima violenta rapina alla Fiumara, fermato l’aggressore

Genova. Prima gli ha chiesto una sigaretta, probabilmente una scusa per avvicinare la sua vittima. Poi visto il rifiuto, gli ha prima scagliato contro il suo pitbull e poi lo ha ferito al torace usando il manico spezzato di un ombrello in metallo che aveva modificato per trasformarlo in un’arma, impugnandolo come un coltello. E’ successo questo pomeriggio poco dopo le 15 ai giardini della Fiumara.

L’aggressore è un 21enne di nazionalità egiziana che, formalmente residente a Varese, ma che da tempo frequenta a Sampierdarena coetanei di una comunità per minori non accompagnati. E’ stato fermato poco dopo dalla volante del commissariato di Cornigliano. Sul posto sono arrivate anche le volanti dell’Upg che hanno raccolto le testimonianze della vittima e di alcuni amici.

Quello di oggi è l’ennesimo violento episodio che sta destando allarme nella zona di Sampierdarena e che vede costantemente impegnate le forze dell’ordine, a cominciare dal commissariato di Cornigliano, quello competente per zona, i cui uomini hanno bloccato l’aggressore in pochi minuti. La vittima è stata portata in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova con una ferita al torace lunga almeno 15 cm, ma ha anche una ferita all’orecchio, visto che una parte sarebbe stata strappata via dal morso del cane, a sua volta posto sotto sequestro. E’ al momento in progrosi riservata, anche se non in pericolo di vita.

L’aggressore è stato arrestato per rapina aggravata.

Due giorni fa due minorenni avevano rapinato tre ragazzini italiani dopo averli minacciati nel sottopasso accanto ai giardini e ieri erano stati fermati due giovani rapinatori che sempre alla Fiumara avevano spruzzato le loro vittime con una bomboletta, rivelatasi poi deodorante, per poi picchiarli e portagli via il cellulare.