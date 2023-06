Giornata mondiale del rifugiato, eventi e incontri al Centro Civico Buranello

Genova. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e della Rifugiata, appuntamento

martedì 20 giugno 2023, presso il Centro Civico Buranello in via Giacomo Buranello 1 a Sampierdarena, per partecipare a tante attività, incontri e festeggiare l’evento.

Si inizia alle 10.00, presso la Sala Blu del Centro Civico, con l’organizzazione dell’Osservatorio di Comunità – Confronto di sguardi, giunto al suo terzo incontro, che tratterà la tematica dell’abitare.

Dopo aver analizzato la migrazione all’interno del Municipio Centro Ovest e il fenomeno della dispersione scolastica, il terzo incontro si concentra su ostacoli e opportunità per persone con background migratorio, oltre gli stereotipi e i pregiudizi, avvalendosi dei contributi delle principali

realtà attive sul territorio.

Dalle 14.30 alle 17.00 saranno proposti tanti laboratori creativi, linguistici e musicali

per grandi e piccini: presso la Sala Tonda viene presentata la mostra fotografica Manologhi a cura di Olga Dimenshtein, accompagnata da un laboratorio in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Pop Sart, sartoria popolare e sociale aperta da pochi mesi presso via Ghiglione 4R, darà la possibilità di conoscere e utilizzare il telaio oltre che sperimentare e sperimentarsi con il disegno su tessuto.

Dalle 15.00 apertura della Ciclofficina CircoliAmo Sampierdarena che, da anni, opera nel quartiere promuovendo la mobilità sostenibile, l’educazione stradale e l’inclusione sociale.

Tra i tanti laboratori anche quelli a cura dei peer educator, del progetto inCOPI (in Centro Ovest Peer Inclusive), e quelli organizzati dell’Associazione Culturale Firpo, SEA (Servizio Educativo Adulti) e Centro Servizi per la Famiglia. Un’occasione per stare insieme, vivere il quartiere e conoscere le realtà del territorio.