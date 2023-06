Giornaliste e tour operatori svizzeri in città per promuovere il treno diretto Genova-Zurigo

Genova. Un weekend a Genova per due tour operator e due giornaliste svizzere, che visiteranno la nostra città nell’ambito del fam trip organizzato da Enit Svizzera e da Sbb Ferrovie Svizzere, in collaborazione con Trenitalia, per promuovere il collegamento diretto del treno Zurigo – Genova – Sestri Levante, attivo nei fine settimana.

Le giornaliste Barbara Blunschi (Glückspost), Denise Jeitziner (SonntagsZeitung/Tages-Anzeiger) e i tour operator Michael Jakob (Railtour Suisse), Udo Wilkens (Hotelplan), in questi giorni a Sestri Levante per la prima parte del tour, arriveranno a Genova nel pomeriggio di domani per un ‘due giorni’ che si aprirà con una passeggiata guidata nel borgo di Boccadasse e proseguirà, nella giornata di domenica, con un tour guidato nel centro storico con visita di alcuni palazzi dei Rolli, di Palazzo Rosso, di Palazzo Tursi e delle Sale Paganiniane e del giardino di Palazzo Lomellino.

A seguire, la delegazione salirà in ascensore a spianata Castelletto per ammirare la città dall’alto e si sposterà poi in piazza Soziglia per una visita alla bottega storica Romanengo. Non mancherà una pesto/cooking experience con degustazione e pranzo a Palazzo Imperiale.

Il week end genovese si concluderà con la visita alle torri della cattedrale di San Lorenzo e al Museo Diocesano, dove sono conservati i Teli della Passione in tessuto jeans.

“Un’iniziativa che va a rafforzare ulteriormente la destinazione Genova sul mercato svizzero, che da alcuni anni mostra un interesse particolare verso la nostra città: basti pensare che i flussi turistici svizzeri sono aumentati di oltre il 70 per cento, rispetto al periodo pre-pandemico – commenta l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi – Numeri che confermano Genova come meta di un turismo destagionalizzato e a 360 gradi, legato alla cultura, ma anche all’outdoor, al food e fruibile da un pubblico eterogeneo”.