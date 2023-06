Ginecologo arrestato per violenza sessuale aggravata: tre le pazienti che lo accusano

Savona. Il ginecologo Maurizio Traversa è stato arrestato questa mattina dagli agenti della mobile di Savona, in esecuzione all’ordine di restrizione agli arresti domiciliari spiccato dalla procura savonese, a causa dell’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune pazienti.

Traversa, incensurato, è molto noto in città per la sua attività sia nello studio privato che nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Paolo di Savona. A dare origine alle indagini sono state tre diverse querele presentate da alcune pazienti del medico: le donne avrebbero riferito comportamenti quantomeno “anomali” durante le visite.

In particolare, il ginecologo avrebbe trattato alcune pazienti con difficoltà legate alla sfera sessuale mettendo in atto pratiche volte a far recuperare loro la percezione del piacere. Un comportamento dettato, secondo il medico, da finalità terapeutiche. Le tre pazienti che hanno sporto denuncia, però, sostengono che sia stato messo in atto contro la loro volontà. I casi si sarebbero verificati sia nello studio privato che in ospedale.

La Procura ha disposto l’arresto dell’uomo, che ora si trova ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini, finalizzate ad approfondire la vicenda, sono tuttora in corso.