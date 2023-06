Gilardino al Genoa per altri due anni, a breve l’ufficialità dell’accordo

Genova. La conferma di Alberto Gilardino era già nota. Non c’erano dubbi secondo quanto dichiarato da tempo dall’amministratore del Genoa Andres Blazquez, erano i dettagli dell’accordo a dover essere definiti.

Secondo le ultime news la società rossoblù non solo ha deciso di confermare il contratto che era previsto all’origine in scadenza al 30 giugno 2024, ma lo ha prolungato di un anno, fino al 2025.

Secondo quanto riporta l’Ansa previsto anche il ritocco all’ingaggio che aveva percepito quest’anno: sarà aumentato arrivando a oltre 500 mila euro a cui saranno aggiunti altri bonus in base ai risultati che il Grifone riuscirà ad ottenere nel prossimo campionato di serie A.

La stagione ripartirà ufficialmente ai primi di luglio con il raduno e il ritiro a Moena.

L’obiettivo dichiarato per la stagione del ritorno nella massima serie è una salvezza tranquilla e i dirigenti stanno trattando con alcuni giocatori in scadenza di contratto ritenuti comunque importanti non solo per l’apporto tecnico, ma anche per il carisma nello spogliatoio: Strootman, Sturaro e Badelj. Quest’ultimo è considerato dall’allenatore elemento fondamentale per il centrocampo rossoblù.

Intanto la maglietta Only One Year indossata dai giocatori dopo la partita con l’Ascoli è andata esaurita – migliaia le vendite – ed è stato necessario un nuovo ordine. La febbre da Serie A è già alta nei tifosi.