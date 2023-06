Genova24 in festa, si sposano i giornalisti Giulia Mietta e Simone D’Ambrosio

Genova. Penelope non vuole un marito. Vuole Ulisse.

Giornata di festa, emozioni e sorrisi per la redazione di Genova24. Giulia Mietta, giornalista di Genova24, e Simone D’Ambrosio, giornalista dell’agenzia di stampa Dire dopo diversi anni di fidanzamento si sono sposati oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Caterina in via Napoli.

Alla messa, celebrata da don Martino Martino, hanno partecipato parenti e amici degli sposi.

Durante l’omelia sono state citate le parole di Luigi Blanchi, tratte da “Il breviario dell’alpinista”:

“Una corda cinge il nostro fianco, lega la nostra vita in cammino verso l’unico fine: la montagna. Crea una realtà di contatto reciproco. Ci sentiamo una cosa sola perché attraverso quella corda la nostra anima si comunica, il nostro cuore si trasmette, rendendo uniformi i gesti, conformi i pensieri. Insieme si cammina, si affrontano i rischi, si superano i pericoli. Insieme si soffre per il contrattempo, si gioisce per la vittoria. Una vicinanza sensibile, un aiutarsi a vicenda l’un l’altro. Quando uno si sfianca o si ferisce, si dividono le forze per sorreggerlo per aiutarlo. Così anche nella vita. L’amore crea unità. Non l’amore egoistico che dà a patto di ricevere, non l’amore banale che si ferma al proprio gusto sfruttando gli altri. Ma l’amore che dà con disinteresse, senza pretendere di ricevere, sentendosi sempre in debito verso tutti e in credito con nessuno. Carità è lo spirito di ogni cordata. Ognuno deve sentirsi compagno di cordata dell’altro. La corda lega i corp carità mette in contatto le anime. Le tua vita diventerà allora una cordata di bene e di gioia”.