Genova Vintage: il 10 e l’11 giugno al Porto antico eventi a tema, espositori e incontri

Genova. Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova ospita la prima edizione di Genova Vintage: appuntamento sabato 10 giugno dalle 11 alle 23 e domenica 11 giugno dalle 10 alle 20.

Trenta espositori qualificati da tutta Italia con abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili e molto altro. Numerosi gli eventi a tema, che avvolgeranno il pubblico nella magica atmosfera retrò per tutta la durata della manifestazione.

Sabato 10 giugno alle 17 ci sarà l’incontro Quando il vintage incontra il tuo stile: racconto dedicato alla scoperta di abiti e accessori per la propria immagine, a cura di Simona Covotta.

Sabato 10 giugno dalle 17,45 Racconto di una pin up: incontro con Beatrice Di Meglio, vincitrice del contest Miss Pin Up Pisa Vintage. Possibiità di cimentarsi in una lezione di Lindy Hop, alle ore 16:30, a seguire la Social Dance, a cura di Rock & Swing

Sabato 10 giugno dalle 18,30 Social Ddance a cura di Silvia Palazzolo

Domenica 11 giugno sarà tutto a tema Swing passion con Silvia Palazzolo:

– ore 16.00 Social dance, con pratica guidata

– ore 17.00 Swing class, lezione gratuita aperta

– ore 17.45 Social dance, con pratica guidata

– ore 18.30 Solo jazz, lezione gratuita aperta

– ore 19.00 Social dance con pratica guidata

Inoltre domenica 11 giugno a chiusura della manifestazione (ore 21) si esibirà gratuitamente presso gli spazi di Banano Tsunami Balanceo Cuarteo (band live swing) a cura di Max Vigilante (pianoforte e voce), Paolo Pezzi (sax tenore), Andrea Ferrara (trapasso) e Federico Logomarzino (batteria)

Presentando la borsa in cotone al Banano Tsunami si avrà diritto al 10% di sconto sulla consumazione.

L’evento è organizzato dall’associazione “Ganzo! Eventi Culturali” fondata da Valerio Capuzzi, Giada Cei ed Erminia Vanni ed è ormai punto di riferimento per l’organizzazione di varie manifestazioni come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Mostre del Disco (Pisa, Lucca, Siena, Prato, Follonica, Mostra Arezzo), Ganzo Comics, Ganzo il Cocktail.

L’ingresso alla manifestazione sarà di 5,00 euro inclusa la borsa in cotone da collezione, Vintage&Vinili.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito web.