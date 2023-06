Genova si promuove come set cinematografico con un documentario a Madrid

Genova. Un documentario di circa 20 minuti che ripercorre, in una carrellata di spezzoni di film, pubblicità e serie televisive, la Genova come set per produzioni per cinema e tv.

Il breve documentario, realizzato dalla Genova Liguria Film Commission, è stato proiettato questa sera, per la prima volta, all’Istituto italiano di cultura di Madrid, aprendo così la tre giorni di promozione integrata, organizzata all’ambasciata d’Italia a Madrid in collaborazione con il Comune di Genova, la Camera di commercio di Genova, Ice, Iic, Enit, Camera di commercio e industria italiana per la Spagna, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, il 2 giugno. Il primo appuntamento si è svolto questa sera, all’arrivo della delegazione della municipalità genovese nella capitale spagnola.

“Il documentario, realizzato in modo magistrale dalle professionalità della GLFC, che ringrazio, sintetizza le eccellenze della nostra città dalla cultura, all’arte, alle bellezze del territorio tra mare e monti attraverso una carrellata inedita di immagini video delle principali produzioni per il piccolo e grande schermo realizzate in questi anni – ha commentato la consigliera delegata ai Rapporti internazionali Barbara Grosso – Genova si sta affermando sempre di più come un set naturale dal grande appeal per tantissime produzioni di successo, che creano non solo un importante indotto durante le riprese, ma anche una straordinaria vetrina di promozione della nostra città al grande pubblico. L’invito dell’ambasciata italiana a Madrid a presentare la nostra città a 360 gradi è un’occasione importante che può allargare ancora di più gli orizzonti della nostra città a livello internazionale e rinsaldare il forte legame che storicamente esiste da Genova e la Spagna”.

Al termine del documentario, è stato proiettato il film del regista Silvio Soldini “Giorni e nuvole” con Margherita Buy e Antonio Albanese, ambientato a Genova, film del 2007 e vincitore di 2 David di Donatello.