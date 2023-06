Genova Reloaded, il festival chiude in bellezza: domenica al Sivori c’è Pierfrancesco Favino

Genova. Gran finale del quarto Festival Genova Reloaded con Pierfrancesco Favino, attore di richiamo, amato dal pubblico e stimato dai critici, protagonista di una carriera segnata non solo dal successo ma da interpretazioni sensibili e meticolose, dirette da registi come Amelio, Muccino, Veronesi, Placido, Bellocchio.

Domenica 25 giugno 2023 sarà ospite della manifestazione organizzata da Circuito con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Alessandro Giacobbe con l’obiettivo di celebrare e sostenere il cinema italiano. È la giornata di chiusura in cui saranno annunciati i due vincitori del concorso nazionale Genova Reloaded, assegnati dalla giuria dei giovani e dalla giuria del pubblico. Sulla scia di Favino il Festival colleziona il quarto tutto esaurito dopo gli incontri con Alessandro Gassman, Zerocalcare e l’apertura con “Un mondo fantastico” diretto da Michele Rovini.

Il programma si svolge in due delle tre sedi in cui si è tenuto il festival nel corso della settimana. Si comincia alle ore 20 al cinema Circuito Sivori (salita Santa Caterina), con Pierfrancesco Favino al centro di un incontro pubblico moderato da Giorgio Viaro, direttore del mensile “Best Movie”. Segue la proiezione del film “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano, con cui l’attore romano ha riscosso l’ennesimo plauso, spingendo il film a imporsi come un successo dalle proporzioni inaspettate.

Favino interpreta il ruolo del poliziotto Franco Amore. Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

La serata prosegue alle ore 21 a Circuito sul mare, l’arena estiva di Sturla che sovrasta una spiaggia del levante cittadino. Lì, sullo sfondo della costa che va da Boccadasse a Portofino, si svolge la premiazione del concorso cinematografico Genova Reloaded 2023 con l’apertura della busta con il verdetto della Giuria Giovani e della Giuria del Pubblico, chiamate a giudicare i sette film in gara, tutte opere prime: “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt, “Amanda” di Carolina Cavalli, “Spaccaossa” di Vincenzo Pirrotta, “Le voci sole” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, “L’uomo sulla strada” di Gianluca Mangiasciutti, “Piano piano” di Nicola Prosatore e “Vetro” di Domenico Croce.

Dopo la cerimonia di premiazione, si tiene il secondo incontro della giornata con Pierfrancesco Favino, moderato da Giorgio Viaro e seguito anche in questo caso dal film “L’ultima notte di Amore”. Il IV Festival Genova Reloaded si chiude in crescendo, augurando al folto pubblico che lo ha seguito tante notti estive di cinema all’aperto e al chiuso, perché niente è meglio di un film visto sul grande schermo insieme ad altri spettatori, conosciuti e sconosciuti.

Biglietto 8.50 euro – Non sono validi gli abbonamenti di Circuito