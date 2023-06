Genova Capitale europea dello Sport 2024, all’Ocean Park Village le premiazioni

Genova. Genova Capitale europea dello Sport 2024 ha vissuto oggi, all’Ocean Live Park del Waterfront di Levante, nell’ambito di The Ocean Race Genova The Grand Finale, un importante momento di anticipazione con la premiazione di alcune eccellenze sportive genovesi.

A ricevere l’importante riconoscimento sono stati oltre cento atleti in rappresentanza di decine di società sportive del territorio e di tantissime discipline sportive: calcio, bocce, petanque, crossfit, marcia, canottaggio, triathlon e para rowing, hockey su prato, jujitsu, motociclismo, nuoto, pallacanestro, pesca sportiva, pugilato, scherma, sport equestri e invernali, rugby, tennis, tennis tavolo, biliardo, vela. Chiusura in bellezza con i canottieri genovesi scesi in acqua lo scorso 4 giugno a Venezia per la 68esima edizione della Regata delle Repubbliche Marinare che ha visto il trionfo della squadra maschile del Galeone Bianco. Anche l’equipaggio femminile è stato premiato con una targa speciale.

A premiare gli atleti sono stati gli assessori allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi e della Regione Liguria Simona Ferro, oltre al vicepresidente vicario del CONI Liguria Andrea Fossati.

«Abbiamo invitato le eccellenze sportive della nostra città per complimentarci con loro per i grandi risultati ottenuti nell’ultima stagione sportiva – afferma l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Parliamo di atleti e squadre che promuovono il nome di Genova in Italia, in Europa e nel Mondo: premiarli qui, nell’ambito di un contesto eccezionale quale il Grand Finale della Ocean Race, è un ponte che ci conduce al 2024, annualità di importanti progetti in cui Genova sarà capitale europea dello Sport».

«Gli atleti e le società premiati rappresentano uno splendido spot per tutta la Regione: anche loro saranno assoluti protagonisti di Genova 2024 – commenta l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Auspico che l’intera Liguria, con la sua candidatura a Regione Europea dello Sport 2025, possa contare sulla presenza di grandi eccellenze sportive, sia nostrane che da ogni angolo del mondo».

Non solo atleti professionisti e agonisti. Infatti lo sport è il filo conduttore delle tante iniziative aperte al pubblico che, in questi giorni e fino a domenica 2 luglio, stanno animando l l’Ocean Live Park. In particolare, The Ocean Race Genova The Grand Finale mira a promuovere tra grandi e piccoli la scoperta e la pratica di numerose discipline sportive, nell’apposita area sport “Genova 2024” allestita all’interno dell’Ocean Live Park.

È proprio nel Village di The Ocean Race che le famiglie possono avvicinarsi fino a domenica a diversi sport sotto la guida di istruttori qualificati. Un’occasione unica per coniugare divertimento, salute e benessere.

ELENCO ATLETI E SOCIETÀ SPORTIVE PREMIATE

Giacomo Ferrari, Bianca Caruso, Georgia Bertuzzi, Jana Germani, Lorenzo Boschetti, Riccardo Pianosi, Camilla Di Costanzo, Marta Murru (Marina Militare). Bianca Fallico (Samp Woman), Giada Abate (Genoa Woman), Sportiva Sturla Lifesaving, Css Genova Calcio, Elisa Fuliano, Francesca Ferraro, San Paolo Petanque, Giacomo Costa, Edoardo Marchetti, Lorenzo Gaione, Gian Filippo Mirabile, Giovanni Sciaccaluga, Hc Superba, Genova Hockey 1980, Elio Moretti, Luana Lauri, Francesco Pighetti, Federica Mazza (Lino Team), Niccolò Canepa, Klaudio Agaj, Basket Pegli, Giuseppe Fusto, Angelo Sciacca, Michela Braga, Cesare Pompilio, Squadra Fise Liguria, Davide Damanti, Stefano Cordone, Pierre Bruno, Tc Genova, Annalisa Bona, Park Tennis, Tt Genova, Andrea Speciale, Matteo Pozzobon, Lodovico Treccani, Federico Bordo, Tommaso Rossi, Ermanno Virgilio, Edoardo Maria Barabino, Danilo Dominici, Giacomo De Sena, Gabriele Loiacono, Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Team 147 Billiard Academy, il Galeone di Genova.