Genova capitale del libro, una mare di biblioteche accoglie The Ocean Race

Genova. Genova Capitale Italiana del libro si prepara all’arrivo della tappa finale di The Ocean Race con una serie di iniziative gratuite legate al mare, alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente.

Le attività proposte dalle biblioteche coinvolgeranno bambini e ragazzi con letture dedicate alla navigazione, ai protagonisti dei grandi viaggi per mari e oceani, nonché alle creature che li popolano e stimoleranno la fantasia dei più piccoli con giochi a tema e laboratori sul riciclo, per un’educazione marinara attenta alla valorizzazione del mare come importante risorsa per il pianeta.

The Ocean Race sarà anche l’occasione per mettere in luce il prezioso patrimonio bibliografico sul passato di cantieristica navale e sulle figure dei grandi viaggiatori genovesi.

Fino al 30 settembre – Biblioteca Berio

SULLA ROTTA DEI CAPOLAVORI

La Berio partecipa al network “Sulla rotta dei Capolavori” (tappa n° 4) con l’esposizione della “Geografia” di Tolomeo in un’antica edizione cinquecentesca. Inoltre, saranno in esposizione antichi atlanti, planisferi e manuali di navigazione dalle raccolte della biblioteca.

Informazioni: 010 55766020 – beriopromozione@comune.genova.it

Fino al 2 luglio – Biblioteca Berio

SULLA ROTTA DELLA LETTURA

Una proposta di lettura a tema marino, con tante storie di avventure sul mare, marineria e navigazione.

Informazioni: 010 55766020 – beriopromozione@comune.genova.it

Dal 5 al 31 luglio – Biblioteca Edmondo De Amicis

RELAX A BABORDO!

Workshop creativo, dai 4 anni in poi. Sole, mare, onde, Ocean Race… tutto parla d’estate! Cosa ci impedisce, guardando fuori dalle finestre della DeA, di sognare di essere su una barca a vela, a goderci il panorama, in assoluto relax? Proprio niente, anzi: per immaginare meglio, all’ingresso della biblioteca troverai cruciverba, unisci-i-puntini, rebus e altri passatempi dedicati a Ocean Race e al suo mondo.

Informazioni: 010 5579560 – deamiciseventi@comune.genova.it

Fino al 15 luglio – Biblioteca Berio

IL MARE DI “GENOVA”

Il tunnel di accesso alla biblioteca ospiterà un’esposizione a tema marino di copertine della rivista “Genova”, di cui il Comune è stato editore dal 1921 fino al 1990.

Informazioni: 010 55766020 – beriopromozione@comune.genova.it

Dal 12 giugno all’8 luglio – Biblioteca Edmondo De Amicis

ALPHA, BRAVO, CHARLIE

Esposizione bibliografica. Letture per bambini e ragazzi dedicate alla navigazione, ai protagonisti delle esplorazioni e dei grandi viaggi per mari e oceani, nonché alle creature che li popolano: uno sguardo a 360 gradi sul grande blu intorno a noi, al quale siamo profondamente legati. Tutti i libri indicati sono disponibili al prestito in biblioteca. Per esplorare la bibliografia clicca qui: urly.it/3vh53

Informazioni: 010 5579560 – deamiciseventi@comune.genova.it

Dal 19 al 30 giugno – Biblioteca Benzi

SULLA ROTTA DEI NAVIGATORI: I CUGINI D’ALBERTIS

Esposizione fotografica e bibliografica dedicata ai celebri Capitano Enrico Alberto D’Albertis e al cugino Luigi Maria D’Albertis, nativi di Voltri, grandi esploratori e navigatori a cavallo tra Ottocento e Novecento. Un’occasione per scoprire le avventure dei due personaggi, i luoghi della loro famiglia, dei loro viaggi, con i reperti e le raccolte scientifiche riportati dalle esplorazioni. Per le scuole dell’infanzia è prevista, su richiesta, un’attività intitolata “Piccoli esploratori del mare”, con letture a tema marinaro e attività laboratoriali.

Informazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it

20 giugno h 16/17.45 – Biblioteca Cervetto

ODORI E SAPORI DEL MARE

1° TAPPA, conferenza. Il mare è un vero universo di odori e sapori che spesso ha ispirato cantautori e poeti. La conferenza, a cura del professor Silvano Fuso, analizza dal punto di vista scientifico i due “sensi chimici” legati all’ambiente marino, smentendo anche qualche falsa credenza. Evento su prenotazione (max 20 persone)

Informazioni: 010 5577730 – cervetto@comune.genova.it

27 giugno h 10 – Biblioteca Edmondo De Amicis

STORIE D’ESTATE – SPECIALE THE OCEAN RACE

Le lettrici volontarie Mileggiamè dedicheranno questo appuntamento estivo di letture ad alta voce ai temi e ai valori di The Ocean Race, portandoci con la fantasia a giocare e viaggiare in luoghi dove la natura consente di essere liberi e sereni. Attività dai 5 ai 10 anni.

Informazioni: 010 5579560 – deamiciseventi@comune.genova.it

27 giugno h 16/17.45 – Biblioteca Cervetto

IL FASCINO DEL MARE

2° TAPPA, conferenza. Affronteremo un viaggio attraverso letture di brani tratti da famosi romanzi sul mare per navigare con la fantasia nell’oceano della lettura in cui ci accompagnerà il personale della biblioteca. Evento su prenotazione (max 20 persone)

Informazioni: 010 5577730 – cervetto@comune.genova.it

27 giugno h 16.30/17.30 – Biblioteca Lercari

ANDAR PER MARE: STORIE DI PIRATI E DI MARINAI

Lettura di brani ispirati a storie di pirati, marinai ed esploratori. Seguirà un laboratorio dove ogni bambino creerà la sua mappa segreta per esplorare il mondo o trovare un nuovo tesoro.

Informazioni: 010 505890 – lercari@comune.genova.it

27 giugno h 17 – Biblioteca Saffi

A PAGINE SPIEGATE

Letture a tema con accompagnamento musicale curato da Teresa Staltari. Per bambini e famiglie.

Informazioni: 010 5574434 – biblsaffi@comune.genova.it

29 giugno h 16.30/18.30 – Biblioteca Brocchi

QUATTRO BAMBINI E UNA MANCIATA DI SIRENE

Marina Grasso, architetto e autrice di “Quattro bambini e una manciata di sirene”, ci farà scoprire il meraviglioso mondo della vela e quello del mare attraverso le avventure di Greta, Filippo, Ginevra e Mattia, in partenza per la solita vacanza in barca a vela. A seguire, un laboratorio marino.

Informazioni: 010 5579566 – biblbrocchi@comune.genova.it

1° luglio h 10.30 – Biblioteca Edmondo De Amicis

LETTURE AD ALTA VOCE

Il Teen LaAV Genova dedica le sue letture al mondo marino e a tutte le creature che ci vivono e lavorano. Attività dai 4 anni in poi.

Informazioni: 010 5579560 – deamiciseventi@comune.genova.it

4 e 13 luglio h 15.30/17.30 – Biblioteca Cervetto

UN TUFFO NEL BLU

3 ° e 4° TAPPA, laboratori. Laboratorio in due incontri per far conoscere ai bambini gli abitanti del mare. Durante il primo appuntamento verranno introdotte, con giochi e filastrocche, alcune creature marine che saranno poi colorate e ritagliate dai bambini. Nell’incontro successivo, i piccoli biologi potranno creare un acquario per inserirvi quanto preparato la volta precedente. Per bambini 6-10 anni su prenotazione (max 10 bambini)

Informazioni: 010 5577730 – cervetto@comune.genova.it

25 luglio h 16/17.45 – Biblioteca Cervetto

NON SOLO PESCI

5° TAPPA, letture. Pomeriggio in giardino per bimbi e genitori con letture animate a tema marino. Per bambini 4-8 anni

Informazioni: 010 5577730 – cervetto@comune.genova.it

31 agosto h 15.30/17.30 – Biblioteca Cervetto

S.O.S. MARE PULITO

6° TAPPA, laboratorio. Laboratorio sul riciclo della plastica con letture a tema e giochi d’acqua. Per bambini 6-10 anni. Su prenotazione (max 10-12 bambini)

Informazioni: 010 5577730 – cervetto@comune.genova.it