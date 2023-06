Genoa, sfuma l’opzione Nzola. Macia: “Interessata la Roma”

Genova. Più volte, in passato e negli ultimi giorni, si è vociferato che la strada di M’Bala Nzola potesse incontrarsi con quella del Genoa. Un incontro, però, che non avverrà, almeno per ora.

A confermarlo è Eduardo Macia, chief football operation dello Spezia, squadra in qui quest’anno l’attaccante angolano ha realizzato 13 gol in 24 partite giocate. Un bottino niente male, ma che non è bastato al club ligure per evitare la retrocessione in serie B.

E se nel futuro di Nzola sembra esserci ancora la massima serie, non lo sarà con la maglia rossoblù: “Il Genoa non è nelle idee del giocatore” ha detto Macia in un’intervista rilasciata a Sportitalia, ammettendo un interesse della Roma.